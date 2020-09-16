Даже самым жестким "диссидентам" Луческу следует честно признать, что победа "Динамо" над АЗ, прежде всего, тренерская

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Очень важная победа.

Вчерашняя победа киевлян над нидерландским АЗ в третьем отборочном раунде ЛЧ крайне важна. Как в турнирном плане – далеко не все были уверены в победе над одним из лидеров нынешнего футбола Нидерландов, так и в психологическом – именно в поединках такой значимости закаляется вера молодых футболистов в собственные силы.

Даже самым жестким "диссидентам" Луческу в его статусе наставника "Динамо" следует честно признать, что эта победа, прежде всего, тренерская.

Он еще до матча полностью разобрал все сильные и слабые компоненты игры вовсе не простого соперника, и он же внятно и четко объяснил каждому футболисту его задачи. Уже после финального свистка Мирча откроет свои карты: "АЗ – команда очень сложная. Она тактически абсолютно грамотная. Играет длинными вертикальными передачами и делает это очень хорошо. Мы понимали, как выстроит свою игру соперник. И я знал, что если сначала они не преодолеют наше сопротивление, то потом потеряют терпение и полезут вперед, оставив за спиной хорошие зоны для наших контратак".

Именно так и покатился сюжет игры: в первом тайме игровое и территориальное преимущество было на стороне гостей, их центрфорвард Боаду даже забил гол в ворота киевлян, но его ассистент Гюдмюндссон перед этим выпустил мяч за пределы поля. Судьи заметили нарушение, и на табло продолжали красоваться нули.

В начале второго тайма голландцы продолжали атаковать ворота Бущана, мяч после удара Стенгса пролетел рядом с "рамкой". И тут же к гостям "пришла ответка" – Буяльский воспользовался ошибкой обороны АЗ, отпасовал мяч оставшемуся без опеки соперников Родригесу, а тот четко "пробил" вратаря Бизота.

Гости такого не ожидали, потому даже отдали инициативу киевлянам. Дважды мог отличиться Супряга, но в первом случае ему помешал голкипер "сырных фермеров" (прозвище в Нидерландах команды из Алкмара), а во втором – самому форварду не удалось результативно завершить прострел де Пены. В дальнейшем и киевскому уругвайцу не повезло с завершающими ударами. Но были шансы забить и у голландцев, у того же Идрисси, но тот не попал в створ.

И тут сработал хитроумный план Луческу. Наставник АЗ Арне Слот, спасая ситуацию, усилил нападение, но при этом ослабил оборону. Для динамовцев, как и предвидел их тренер, еще больше раскрылись зоны для контратак. На 86-й минуте голевую атаку начал автор первого гола Родригес. Он отдал передачу открывшемуся Кендзере, тот ударил в сторону ворот. Кипер гостей Бизот мяч зацепил, но перекинул его на Шапаренко. Николай, хоть и был в окружении двух защитников, хладнокровно головой забил второй гол.

Итак, динамовцы одолели очень сильного соперника. Одолели, хотя обстоятельства были против них. Какие обстоятельства? По сути, выстраивается новая команда, в основе пробуются вчерашние дублеры и даже юниоры. Этому "способствует" и обширный лазарет: Луческу никак не мог рассчитывать на Бурду, Шабанова, Попова, Тымчика, Шепелева. Отсюда и эксперименты с перестановкой игроков на не совсем привычные для них позиции на поле.

Уже видна эффективность психологической работы наставника. Совсем по-иному, чем раньше, заиграли вчерашние авторы голов Родригес и Шапаренко. Народ уже перестал забывать те авансы, которые раздавали еще год-два тому каждому из этих двоих. И вот, оказывается, могут, если к ним найти нужный психологический подход. А разве лишь эти двое? Тренер четко выразился: "Вся команда сыграла супер!"

Победа над АЗ очень важна, но это лишь первый шаг. Следующий соперник в раунде плей-офф Лиги чемпионов – бельгийский "Гент" – с тремя отлично нам знакомыми украинцами Яремчуком, Безусом и Пластуном – вовсе не "сладкая булочка", несмотря на недавнюю смену тренера. Да и землякам нашим, особенно Роману Яремчуку, очень захочется показать украинским болельщикам и тренерам, что их тут не сполна ценили. Да, до конца сентября мы увидим, важная победа над АЗ – одиночный выстрел или система. Ведь добыча путевки в нынешний групповой турнир Лиги чемпионов – важнейшая цель для "Динамо" со всех точек зрения – и спортивной, и экономической для клуба в нынешних условиях.

Источник: "ГОРДОН"