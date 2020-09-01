Матч "Динамо" (Киев) – АЗ не будут переносить из Украины

Первый поединок киевского "Динамо" в новом розыгрыше Лиги чемпионов против нидерландского АЗ пройдет 15 сентября на НСК "Олимпийский".

Матч "Динамо" (Киев) – АЗ в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов не будут переносить из Украины. Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

В СМИ и соцсетях распространялась информация, что поединок может пройти на нейтральной территории из-за того, что правительство Нидерландов внесло Украину в "красную" зону по распространению коронавируса.

Как подчеркнула пресс-служба "Динамо", УЕФА уже утвердил даты и время начала матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поэтому сведения о возможном изменении места проведения игры не подтвердились.

Поединок состоится во вторник, 15 сентября, на столичном НСК "Олимпийский". Начало игры – 20.00.

Матч пройдет без зрителей на трибунах.

В случае успеха киевляне выйдут в раунд плей-офф, который пройдет по классической схеме из двух матчей – дома и на выезде. За право сыграть в групповом этапе ЛЧ им придется побороться с победителем пары "Гент" – "Рапид". В случае поражения в поединке с АЗ "Динамо" продолжит еврокубковый сезон в групповом этапе Лиги Европы.