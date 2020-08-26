Луческу выстроил тактику и организацию игры "Динамо" конкретно под "Шахтер". Победа киевлян в Суперкубке – тренерская

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Архиважная победа "Динамо".

Впервые за 17 лет истории этого соревнования Суперкубок Украины разыгрывался в столице Украины. И победили на НСК "Олимпийский" киевляне, реальные киевляне, хоть и формальные гости по жребию данного одноматчевого турнира.

Уже много раз была озвучена удивительная статистика встречи: и то, что динамовцы показали стопроцентную результативность – три гола из трех ударов в створ ворот, и то, что они выиграли с впечатляющим счетом 3:1, хотя мячом соперник владел примерно 80% игрового времени. И то, что сама победа сверхпринципиальна, ведь до вчерашнего вечера счет между "Динамо" и "Шахтером" в самом турнире был равным – по восемь трофеев.

Но, по большому счету, вся подобная статистика вторична. Есть факторы намного важнее. И первый из них тот, что победа эта – тренерская. Конечно, бывший многолетний наставник "Шахтера" и нынешний самых принципиальных соперников оранжево-черных на поле сам не играл, как не играли на сцене многие выдающиеся театральные режиссеры. Они "всего лишь" ставили свои знаменитые спектакли, то есть отбирали и подбирали нужных актеров; ставили каждому из них конкретную задачу, долго объясняли, как играть, репетировали, готовили каждого к выходу на сцену; наконец, главное, из отдельных актеров создавали полноценный ансамбль. Именно ансамбль даже при наличии звезд определяет, быть спектаклю успешным либо нет.

На этом сходство футбольной команды с театральным коллективом завершается, потому что в театре нет соперника, а тем более соперника, по своему потенциалу более мастеровитого, более техничного. На сегодня – точно.

В чем конкретная заслуга Мирчи Луческу во вчерашней победе? Во-первых, он четко изучил игру нынешнего "Шахтера", как минимум на основе последних матчей того в Лиге Европы: и сильные, и слабые его стороны. Изучив, выстроил тактику и организацию игры своей команды конкретно против данного соперника.

Во-вторых, он доходчиво разъяснил каждому игроку его задачу на поле. В-третьих, а, возможно, это и есть важнейшее, тренер проявил свое мастерство психолога таким образом, что каждый игрок нашел в себе силы и желание сыграть по максимуму на пользу своей команде. Прежде всего это касается тех, о ком со всех углов и щелей только и доносилось: "На выход!" То есть он сам себе усложнил задачу: расставаться с ними либо помогать раскрывать свои лучшие футбольные качества и в дальнейшем. А задача эта одновременно и сложная, и приятная.

Повторяю, победа тренерская, но она невозможна без самих футболистов. Теперь лишь в их силах ответить на вопрос: их вчерашний психологический подъем, хладнокровие – когда чуть ли не весь второй тайм прошел не просто на половине поля бело-синих, а вблизи их ворот – так вот эти и другие необходимые характеристики – на один матч или надолго и всерьез?

Работает Луческу в "Динамо" всего ничего по времени. Но видны успехи не только в психологической подготовке, но и в тактической. Косвенное доказательство сказанному – вовсе не притянутое за уши сходство первого гола, точнее голевой комбинации Сидорчук – де Пенна с аналогичной комбинацией Киммих – Коман в финале Лиги чемпионов. Да и третий гол после комбинации Андриевский – Соль тоже явно не импровизация, а тактическая заготовка.

Все знают, что лазарет динамовцев нынче переполнен. Их состав и в матче с "Олимпиком", да и вчерашний – скорее вынужденный, исходящий из реальной ситуации. И тут возникает сразу несколько интересных вопросов: сумеют ли воспользоваться своим шансом и закрепиться в основе вчерашние дублеры? Как воспользовались им в 1966 году юные Мунтян и Бышовец, как тогдашние лидеры играли на чемпионате мира в Англии. А с другой стороны, признанным лидерам сегодняшнего "Динамо" гарантировано ли место в стартовых составах после их выздоровления или придется побороться за него в полную силу?

Да, вчерашняя победа "Динамо" архиважная. Она показала дух футболистов и в собственных глазах, и многомиллионным болельщикам. Она вновь подтвердила мастерство тренера. Возможно, многие из фанатов, не воспринимавшие Луческу за его былые выпады, согласятся, что класс наставника важнее старых обид. При этом вполне допускаю, что число фанов, которые не примут его, тоже будет многочисленным. Не вижу в этом ничего страшного.

Старшее поколение помнит многолетнее противостояние киевского "Динамо" Лобановского и "Спартака" Бескова. Но, полагаю, мало кто помнит, что "истинные" фаны красно-белых самого Бескова так и не приняли, ибо он для них навсегда остался "мусором". Так спартачи десятилетиями обзывали "кровных врагов" – динамовцев, только московских. Ну и что! Бесковский "Спартак" был одним из сильнейших в истории своего клуба и истинным раздражителем того славного киевского "Динамо" 1980-х. А то, что Бесков-футболист – "мусор", помнят лишь историки футбола. Впрочем, Луческу и в напоминании о Бескове не нуждается. С психикой у него порядок. Это я для фанатов.

И все же не станем преувеличивать значение вчерашнего поединка. Впереди весь сезон, а перед киевлянами стоит очень сложная и одновременно почетная задача – показать достойную, результативную игру и во внутренних, и в еврокубковых соревнованиях, реанимировать свою славу лидера футбола Украины.

Источник: "ГОРДОН"