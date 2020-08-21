"Согласился на уменьшение зарплаты". В "Динамо" вернулся игрок сборной Украины

Киевский футбольный клуб "Динамо" подписал 20 августа контракт с 31-летним нападающим национальной сборной Украины Артемом Кравцом. Об этом проинформировал сайт киевского клуба.
"Воспитанник динамовской академии после выступлений в турецком чемпионате вернулся в столицу Украины и подписал двухлетний контракт с возможностью его пролонгации с ФК "Динамо" Киев, согласившись на уменьшение зарплаты", – говорится в сообщении.
Из "Динамо" футболист ушел в 2016 году, после чего играл в чемпионатах Испании, Германии и Турции. В киевскую команду перешел из турецкого "Кайсериспора".
За национальную сборную Кравец играет с 2011 года, забил восемь мячей в 23 играх.
В июле 2020 года главным тренером "Динамо" стал румынский специалист Мирча Луческу.