"Согласился на уменьшение зарплаты". В "Динамо" вернулся игрок сборной Украины

Нападающий национальной сборной Украины по футболу Артем Кравец подписал с киевским "Динамо" двухлетний контракт с возможностью его продления.

Кравец не играл за "Динамо" с 2016 года Фото: fcdynamo.kiev.ua

Киевский футбольный клуб "Динамо" подписал 20 августа контракт с 31-летним нападающим национальной сборной Украины Артемом Кравцом. Об этом проинформировал сайт киевского клуба.

"Воспитанник динамовской академии после выступлений в турецком чемпионате вернулся в столицу Украины и подписал двухлетний контракт с возможностью его пролонгации с ФК "Динамо" Киев, согласившись на уменьшение зарплаты", – говорится в сообщении.

Из "Динамо" футболист ушел в 2016 году, после чего играл в чемпионатах Испании, Германии и Турции. В киевскую команду перешел из турецкого "Кайсериспора".

За национальную сборную Кравец играет с 2011 года, забил восемь мячей в 23 играх.

В июле 2020 года главным тренером "Динамо" стал румынский специалист Мирча Луческу.