Михайличенко остается в киевском "Динамо"

Бывший тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко вернется на должность спортивного директора клуба.

Сейчас Михайличенко находится в отпуске Фото: fcdynamo.kiev.ua

Бывший тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко остается в структуре столичного клуба и займет административную должность. Об этом 30 июля на пресс-конференции, прошедшей в онлайн-формате, заявил президент киевского клуба Игорь Суркис.

По его словам, Михайличенко вернется на должность спортивного директора, которую он занимал до того, как стал главным тренером "Динамо".

Сейчас бывший наставник киевлян находится в отпуске.

20 июля стало известно, что киевское "Динамо" уволило Алексея Михайличенко с поста главного тренера команды.

Он возглавил "Динамо" в августе прошлого года. Под его руководством в этом сезоне киевляне выиграли Кубок Украины и заняли второе место в чемпионате страны.

Новым наставником киевского клуба стал румынский специалист Мирча Луческу, который ранее был главным тренером донецкого "Шахтера".