Луческу рассказал о тренерском штабе "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал, что в его тренерский штаб войдут Огнен Вукоевич, Олег Гусев, Диего Лонго и Михаил Михайлов.

Мирча Луческу во время презентации в качестве нового главного тренера киевского "Динамо" рассказал, что в его тренерский штаб войдут Огнен Вукоевич, Олег Гусев, Диего Лонго и Михаил Михайлов. Видеотрансляция события велась 30 июля на клубном YouTube-канале ФК "Динамо" Киев.

Наставник "Динамо" рассказал об их функциях в клубе.

"И Вуко, и Олег должны будут понимать мою философию, принимать ее, обучаться для того, чтобы они дальше передали ее игрокам. Они будут важными фигурами на футбольном поле", – сказал Луческу.

Олег Гусев займется группой атаки, а Вукоевич – работой с серединой поля. Сам Луческу будет заниматься обороной и контролировать общий процесс.

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Видео: ФК «Динамо» Киев / YouTube

Итальянец Диего Лонго будет тренером по физической подготовке игроков "Динамо". Тренером вратарей остается Михаил Михайлов.

Кроме того, во время презентации президент клуба Игорь Суркис озвучил задачи, которые он поставил перед главным тренером.

"Перед Мирчей задание ставить не надо, он сам прекрасно понимает, что надо возродить былую славу команды киевского "Динамо". Всегда мы ставили задачи завоевывать только первые места и кубки", – сказал Суркис.

Луческу стал новым главным тренером киевского футбольного клуба "Динамо" 23 июля. Он сменил на этом посту Алексея Михайличенко, которого отправили в отставку 20 июля.