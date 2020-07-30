Луческу рассказал о тренерском штабе "Динамо"

Мирча Луческу во время презентации в качестве нового главного тренера киевского "Динамо" рассказал, что в его тренерский штаб войдут Огнен Вукоевич, Олег Гусев, Диего Лонго и Михаил Михайлов. Видеотрансляция события велась 30 июля на клубном YouTube-канале ФК "Динамо" Киев.
Наставник "Динамо" рассказал об их функциях в клубе.
"И Вуко, и Олег должны будут понимать мою философию, принимать ее, обучаться для того, чтобы они дальше передали ее игрокам. Они будут важными фигурами на футбольном поле", – сказал Луческу.
Олег Гусев займется группой атаки, а Вукоевич – работой с серединой поля. Сам Луческу будет заниматься обороной и контролировать общий процесс.
Итальянец Диего Лонго будет тренером по физической подготовке игроков "Динамо". Тренером вратарей остается Михаил Михайлов.
Кроме того, во время презентации президент клуба Игорь Суркис озвучил задачи, которые он поставил перед главным тренером.
"Перед Мирчей задание ставить не надо, он сам прекрасно понимает, что надо возродить былую славу команды киевского "Динамо". Всегда мы ставили задачи завоевывать только первые места и кубки", – сказал Суркис.
Луческу стал новым главным тренером киевского футбольного клуба "Динамо" 23 июля. Он сменил на этом посту Алексея Михайличенко, которого отправили в отставку 20 июля.
Луческу тренировал главных соперников киевлян – донецкий "Шахтер" с 2004-го по 2016 год. Из-за этого с критикой назначения румынского тренера выступили бывшие игроки и функционеры "Динамо", а также болельщики столичного клуба.
СМИ писали, что вскоре после назначения Луческу покинул Украину.
Румынская Gazeta Sporturilor 27 июля опубликовала заявление Луческу об отказе работать в "Динамо". "Я не могу работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны группы ультрас, чья поддержка так нужна команде", – объяснил тренер.
Президент клуба Игорь Суркис 27 июля во время авторской программы на YouTube-канале Football Hub журналиста Игоря Цыганыка рассказал, что у "Динамо" есть тренер. Журналист объяснил, что речь идет о Луческу.