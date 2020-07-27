"У меня нет информации". Суркис ответил на вопрос об уходе Луческу из "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что ему пока нечего сказать по поводу информации об уходе из клуба румынского тренера Мирчи Луческу, контракт с которым был подписан 23 июля.

Контракт с Луческу (на фото справа) Суркис подписал 23 июля Фото: FC Dynamo Kyiv / Facebook

Президент футбольного клуба "Динамо" (Киев) Игорь Суркис пока не комментирует информацию об уходе румынского тренера Мирчи Луческу. Об этом 27 июля сообщило российское издание "Спорт-Экспресс", представители которого спросили у Суркиса, связано ли происходящее с болельщиками.

Президент "Динамо" заявил, что у него нет для СМИ информации, что Луческу "куда-то уходит или приходит".

"Позже наберите. У меня нет информации", – сказал Суркис.

Луческу стал новым главным тренером киевского футбольного клуба "Динамо" 23 июля. Он сменил на этом посту Алексея Михайличенко, которого отправили в отставку 20 июля.

С 2004-го по 2016 год Луческу тренировал главных соперников киевлян – донецкий "Шахтер". Из-за этого с критикой назначения румынского тренера выступили бывшие игроки и функционеры "Динамо", а также болельщики столичного клуба.

СМИ писали, что вскоре после назначения Луческу покинул Украину.

26 июля свое негативное отношение к назначению Луческу в "Динамо" выразил гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин.

27 июля румынская Gazeta Sporturilor опубликовала заявление Луческу об отказе работать в "Динамо". "Я не могу работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны группы ультрас, чья поддержка так нужна команде", – объяснил тренер.