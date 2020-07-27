Ультрас "Динамо" заявили, что клуб с Луческу во главе никто не будет поддерживать. Не самонадеянно ли расписываться за всех скопом?

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Луческу, Суркисы и ультрас.

Тут давеча, если верить одному YouТube-каналу (не собираюсь его рекламировать), лидер ультрас "Динамо" Алексей Декстер заявил, что киевский клуб с Мирчей Луческу во главе никто не будет поддерживать: "За такое "Динамо" никто не будет болеть. Бойкотирование матчей – не самый правильный вариант в сложившейся ситуации. Но мы выразим свою точку зрения. Она заключается в том, что руководство клуба должно измениться. Речь не о Мирче Луческу, а о руководителях "Динамо".

У меня здесь возник первый вопрос: не самонадеянно ли расписываться за всех скопом? Но репортер-любитель этого YouТube-канала задал наводящий, а по сути подлизывающий "героя" вопрос: "Что должен сделать Луческу, чтобы болельщики "Динамо" приняли его?"

"Написать заявление об отставке", – отрезал этот самый Декстер.

За многие годы работы на ТВ и других СМИ я снял несколько фильмов о футболе, отмеченных призами международных фестивалей спортивного кино и ТВ, написал две книге о звездах "Динамо" (Киев), работал на ведущих спортивных телеканалах бывшего СССР и Украины. Однако, признаюсь честно, знать не знаю, кто такой Декстер и какую пользу он принес со своими дружками любимому, как они шумно декларируют, клубу и команде. Вообще футболу Украины.

Зато какой они нанесли вред "Динамо", коллеги уже подсчитали. Вот вам цифры. Сухие цифры.

2016/2017 – штрафы по решениям КДК ФФУ в размере 1,345 млн грн (файеры, петарды, нацистская символика).

2017/2018 – штрафы от КДК ФФУ на сумму 1,73 млн грн (те же причины).

2018/2019 – штрафы КДК ФФУ на сумму 2,12 млн грн.

2019/2020 – штрафы от КДК ФФУ/УАФ на сумму 1,9 млн грн.

За три года выступления в ЛЕ – штрафы УЕФА за поведение болельщиков на общую сумму €250 тыс.

За три года по решению КДК ФФУ проведено три домашних матча без зрителей с "Черноморцем", "Вересом" и "Ворсклой". Упущенная финансовая выгода от возможной реализации билетов – около 1,5 млн грн. И это если не брать в расчет домашний – также без болельщиков – матч ЛЧ с "Маккаби".

Давайте вместе посчитаем: 1,345 млн + 1, 73 млн + 2,12 млн + 1,5 млн + 7,5 млн = 14,195 млн грн. Если кому удобнее – $525 745.

Когда-то Лев Толстой сказал (у меня тут большие сомнения, знают ли эти персонажи, кто такой Толстой) – так вот, граф-пахарь заявил: "Каждый имеет право на собственное мнение. Однако нужно заслужить еще одно право – высказать это свое мнение вслух". Дороговатое мнение…

Источник: "ГОРДОН"