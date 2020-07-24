СМИ назвали зарплату нового тренера "Динамо" Луческу

В контракте тренера "Динамо" Мирчи Луческу кроме основной зарплаты прописаны и дополнительные бонусы – за выход команды в групповой этап Лиги чемпионов и выигрыш сезона.

С 2004-го по 2016 год Луческу был главным тренером донецкого "Шахтера" Фото: EPA

Зарплата нового тренера футбольного клуба "Динамо" (Киев) Мирчи Луческу составит €1,2 млн в год. Об этом сообщает издание "Чемпион".

По данным журналистов, в контракте тренера прописаны и дополнительные бонусы. В случае выхода команды в групповой этап Лиги чемпионов, Луческу получит дополнительные €500 тыс. Такая же сумма прописана и за выигрыш чемпионства в сезоне 2020/21. Таким образом, если Луческу выполнит все поставленные задачи, то получит €2,2 млн.

Издание отмечает, что на должности тренера "Шахтера" у него была зарплата €3,5 млн в год, а в "Зените" – около €5 млн.

Луческу стал новым главным тренером киевского футбольного клуба "Динамо" 23 июля. Он сменил на этом посту Алексея Михайличенко, которого отправили в отставку 20 июля.

С 2004-го по 2016 год Луческу был главным тренером донецкого "Шахтера".