Ребров отказался возглавить киевское "Динамо" – СМИ

Украинский тренер Сергей Ребров на днях получил предложение от руководства "Динамо" (Киев) возглавить команду, сообщает сайт Dynamo.kiev.ua.

С лета 2018 года Ребров тренирует венгерский "Ференцварош" Фото: ЕРА

Украинский тренер Сергей Ребров отказался возглавить киевское "Динамо". Об этом 22 июля сообщает сайт Dynamo.kiev.ua.

Как стало известно ресурсу, на днях 46-летний наставник венгерского "Ференцвароша" получил предложение от киевского клуба.

Также отмечается, что в поле зрения руководства "Динамо" находится кандидатура главного тренера полтавской "Ворсклы" Юрия Максимова. Помимо этого, в столичном клубе рассматривают вариант приглашения иностранного специалиста.

20 июля киевское "Динамо" сообщило об отставке главного тренера команды Алексея Михайличенко и его ассистентов. Как сообщило руководство клуба, подготовку к следующему сезону киевляне начнут с новым тренерским штабом.

Ребров тренирует "Ференцварош" с лета 2018 года. Под его руководством команда дважды стала чемпионом Венгрии, а также вышла в групповой этап Лиги Европы.

По данным немецкого ресурса Transfermarkt, контракт украинского специалиста с "Ференцварошем" действует до июня 2023 года.