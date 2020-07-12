"Динамо" не сумело обыграть "Александрию" и осложнило задачу выйти в Лигу чемпионов

В украинской Премьер-лиге киевское "Динамо" не смогло выиграть третий матч подряд. В выездном матче против "Александрии" зафиксирован результат 2:2.

12 июля в очередном туре украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" сыграло вничью с "Александрией" на поле соперника. Об этом сообщил сайт киевской команды.

"Александрия" дважды забивала с пенальти, их на 23-й и 89-й минуте реализовал Максим Третьяков.

"Динамо" тоже забило два мяча, в обоих случаях – на 63-й и 75-й минутах – отличился Беньямин Вербич.

После поединка главный тренер киевлян Алексей Михайличенко заявил, что "если было бы надо – был бы и третий" пенальти.

Донецкий "Шахтер", досрочно ставший чемпионом УПЛ, в этом туре со счетом 4:2 обыграл на выезде черниговскую "Десну", а луганская "Заря" победила "Колос" из Ковалевки – 2:0.

За два тура до завершения чемпионата на втором месте, позволяющем играть в Лиге чемпионов, находится "Заря". У "Динамо" на очко меньше и третья позиция в турнирной таблице. Не потеряла шансы на Лигу чемпионов и "Десна", у нее на одно очко меньше, чем у киевлян.

В следующем туре 16 июля "Заря" и "Динамо" сыграют друг с другом в столице.