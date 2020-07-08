Где и когда смотреть финал Кубка Украины по футболу

8 июля в Харькове состоится решающий матч за Кубок Украины между киевским "Динамо" и полтавской "Ворсклой".

Сегодня "Динамо" (Киев) и "Ворскла" (Полтава) разыграют Кубок Украины по футболу. Матч на стадионе "Металлист" в Харькове начнется в 21.30.

В прямом эфире матч покажут телеканалы "UA:Перший" и "Футбол 1". Издание "ГОРДОН" проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Местом проведения финала изначально определили Тернополь, затем игру перенесли во Львов. Но из-за вспышки коронавируса в западном регионе матч решено провести в Харькове. Зрители на игру допущены не будут, сообщил на брифинге 7 июля министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В 1/2 финала "Динамо" обыграло клуб Первой лиги "Минай" – 2:0, а "Ворскла" в серии послематчевых 11-метровых выбила "Мариуполь".