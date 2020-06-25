"Полтавский супермен". Благодаря 16-летнему вратарю "Ворскла" вышла в финал Кубка Украины по футболу

Полтавская "Ворскла" сыграет с киевским "Динамо" в решающем матче за Кубок Украины. Основная заслуга в успехе полтавской команды принадлежит 16-летнему голкиперу Павлу Исенко, которого выпустили в полуфинале на серию пенальти.

16-летний кипер Исенко отбил три удара в послематчевой серии Фото: vorskla.com.ua

24 июня во втором полуфинальном матче Кубка Украины по футболу полтавская "Ворскла" на выезде обыграла "Мариуполь" – 1:1, 3:2 в серии 11-метровых. Об этом сообщил сайт УПЛ.

В решающем матче за трофей 8 июля клуб из Полтавы встретится с киевским "Динамо", которое обыграло перволиговый "Минай" – 2:0.

Как информирует сайт "Ворсклы", в основное время мариупольского матча команды обменялись голами: на 37-й минуте отличился игрок хозяев Сергей Горбунов; на 80-й полтавчанин Ибрагим Кане реализовал пенальти, назначенный за фол против Руслана Степанюка.

За минуту до конца дополнительного времени тренер гостей Юрий Максимов выпустил вместо основного вратаря Дмитрия Ризныка 16-летнего Павла Исенко. Юный вратарь справился с ударами Андрея Кулакова, Даниила Игнатенко и Виктора Корниенко, за что клубный сайт назвал его "суперменом".