Определился первый финалист Кубка Украины

Киевское "Динамо" благодаря дублю датчанина Миккеля Дуэлунда обыграло футбольный клуб "Минай" из первой лиги в полуфинале Кубка Украины.

17 июня определился первый финалист розыгрыша Кубка Украины 2019/2020. Как сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола, им стало киевское "Динамо".

Столичная команда благодаря голам датчанина Миккеля Дуэлунда на девятой и 39-й минутах обыграла футбольный клуб "Минай" из одноименного села Закарпатской области (команду тренирует экс-игрок "Карпат" и "Шахтера" Василий Кобин).

Также Дуэлунд в середине первого тайма заработал пенальти, однако его не реализовал испанский нападающий киевской команды Фран Соль.

Соперником "Динамо" в финале Кубка станет победитель пары "Мариуполь" – "Ворскла". Этот матч состоится 24 июня в Мариуполе.

Финал Кубка Украины должен пройти 8 июля во Львове.