Сегодня определится соперник киевского "Динамо" в финале Кубка Украины

Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, матч между ФК "Мариуполь" и полтавской "Ворсклой" начнется в 19.30.
Поединок пройдет в Мариуполе на стадионе имени Бойко. Обслуживать матч будет бригада арбитров под руководством Екатерины Монзуль.
Победитель пары 8 июля сыграет в финале Кубка Украины против киевского "Динамо", которое 17 июня в гостях обыграло ФК "Минай" из второй лиги со счетом 2:0.
Short News – новый проект интернет-издания "ГОРДОН". Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте в разделе "Новости".