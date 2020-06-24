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Сегодня определится соперник киевского "Динамо" в финале Кубка Украины

Вечером в среду, 24 июня, состоится второй полуфинальный матч розыгрыша Кубка Украины 2019/2020.

Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, матч между ФК "Мариуполь" и полтавской "Ворсклой" начнется в 19.30. Поединок пройдет в Мариуполе на стадионе имени Бойко. Обслуживать матч будет бригада арбитров под руководством Екатерины Монзуль. Победитель пары 8 июля сыграет в финале Кубка Украины против киевского "Динамо", которое 17 июня в гостях обыграло ФК "Минай" из второй лиги со счетом 2:0.

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