Финал Кубка Украины по футболу перенесли из Львова в Харьков

Место проведения решающего матча Кубка Украины по футболу сезона 2019/2020 изменено во второй раз.

Исполком Украинской ассоциации футбола перенес из Львова в Харьков финальный матч Кубка Украины по футболу, который запланирован на 8 июля. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Данное решение было принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией во Львовской области.

Изначально решающий матч Кубка Украины должен был состояться в Тернополе, однако позже поединок перенесли во Львов. Как отметили в УАФ, Тернополь примет финал национального первенства в следующем сезоне.

В финал Кубка Украины по футболу нынешнего сезона вышли киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла". Матч должен пройти на стадионе "Металлист".

В полуфинале "Ворскла" в серии пенальти оказалась сильнее "Мариуполя", а "Динамо" обыграло перволиговый "Минай".