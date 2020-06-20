Игорь Суркис: Кондитер ограбил киевское "Динамо"

Процедура bail-in, в рамках которой были национализированы вклады семьи Суркисов в "ПриватБанке", была несправедливой, за процессами, связанными с национализацией финучреждения стоял бывший президент Украины Петр Порошенко. Об этом заявил предприниматель, президент ФК "Динамо" (Киев) Игорь Суркис.

Суркис: Связали нас с Коломойским. А мы были всего-навсего вкладчиками Скриншот: ТаТоТаке / YouTube

Бизнесмен, президент ФК "Динамо" (Киев) Игорь Суркис обвинил бывшего президента Украины Петра Порошенко в финансовых проблемах своей семьи и клуба.

Отвечая на вопросы ведущих проекта "ТаТоТаке", Суркис отметил, что бюджет "Динамо" сейчас составляет $30–35 млн, хотя несколько лет назад был вдвое больше. Одной из причин, по словам президента ФК, стал процесс bail-in – изъятие в капитал национализированного "ПриватБанка" вкладов лиц, признанных связанными с экс-владельцем финучреждения Игорем Коломойским.

"Кондитера (одно из прозвищ Порошенко. – "ГОРДОН") спросите, который, я считаю, ограбил киевское "Динамо". Связали нас с Коломойским. А мы были всего-навсего вкладчиками, как 16 или 17 миллионов человек. Решили таким образом что-то себе забрать", – заявил Суркис.

Он недоумевает, почему процедура коснулась одной из дочерей, а другую дочь не затронула; также деньги не забрали у его супруги, зато бывшая супруга его брата Григория была признана связанным с "ПриватБанком" лицом.

Суркис признал, что владеет 8,33% акций телеканала "1+1", конечным бенефициаром которого является Коломойский, однако, по мнению бизнесмена, это не делало их партнерами в "ПриватБанке".

Решением Нацбанка Украины от 13 декабря 2016 года Суркисы были признаны инсайдерами "ПриватБанка", в связи с чем во время национализации деньги семьи Суркисов и их компаний на депозитных счетах "ПриватБанка" и его филиалов были конвертированы в капитал банка.

Суркисы оспаривали включение их в процедуру bail-in в судах.

В мае 2018 года Верховный Суд Украины отказал Нацбанку и “ПриватБанку” в удовлетворении иска по делу о ФК "Динамо Киев". Истцы просили суд признать, что футбольный клуб связан с "ПриватБанком".

В феврале 2020 года Печерский райсуд Киева обязал "ПриватБанк" компенсировать офшорным компаниям Суркисов средства, которые они в 2012–2014 годах разместили на счетах кипрского филиала финучреждения, и проценты, которые должны были начисляться по условиям депозитных договоров.

Большая палата Верховного Суда 15 июня частично удовлетворила кассационную жалобу Нацбанка, Кабинета Министров и "ПриватБанка", отменив решения судов низших инстанций по иску семьи Суркисов.