Луческу прибыл в Киев на переговоры с "Динамо" – СМИ

Румынский тренер Мирча Луческу может стать новым наставником киевского "Динамо", сообщает "РБК-Украина".

С 2004-го по 2016 год Луческу был главным тренером донецкого "Шахтера" Фото: ЕРА

Румынский тренер Мирча Луческу прибыл в Киев на переговоры с руководством "Динамо". Об этом со ссылкой на источник в киевском клубе 23 июля сообщает "РБК-Украина".

По данным издания, румынский специалист прибыл в столицу Украины накануне вечером чартерный рейсом и уже осмотрел тренировочную базу "Динамо" в Конча-Заспе.

С 2004-го по 2016 год Луческу был главным тренером донецкого "Шахтера".

20 июля киевское "Динамо" отправило в отставку главного тренера команды Алексея Михайличенко и его ассистентов. Как сообщило руководство клуба, подготовку к следующему сезону киевляне начнут с новым тренерским штабом.

22 июля стало известно, что возглавить "Динамо" отказался главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров.