Франков: Официальные рупоры "Шахтера" стремятся показать, что не так важен был для них Луческу. Делайте выводы

Реакция официальных "рупоров" донецкого "Шахтера" на назначение Мирчи Луческу главным тренером "Динамо" (Киев) должна быть достаточно информативной для футбольных болельщиков Украины. Такое мнение выразил спортивный журналист, главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков.

Спикеры донецкого "Шахтера" стремятся показать, что возглавивший киевское "Динамо" экс-наставник их клуба Мирча Луческу был для них не сильно важен. Об этом в своем Telegram-канале написал спортивный журналист, главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков.

"Вот как ни крути, как ни уходи от этой темы, мол, сами с усами, но реакция официальных рупоров "Шахтера" должна быть достаточно информативной. И если она хоть чуточку выходит за рамки благожелательного (потому что 12 лет), пусть и скептического нейтралитета в сторону попытки переписать самими же созданную историю и показать, что "не так важен был для нас Луческу, как его нынче малюют в "Динамо", – делайте выводы", – отметил Франков.

Луческу стал новым главным тренером киевского футбольного клуба "Динамо" 23 июля. Он сменил на этом посту Алексея Михайличенко, которого отправили в отставку 20 июля.

С 2004-го по 2016 год Луческу тренировал главных соперников киевлян – донецкий "Шахтер". Из-за этого с критикой назначения румынского тренера выступили бывшие игроки и функционеры "Динамо", а также болельщики столичного клуба.

СМИ писали, что вскоре после назначения Луческу покинул Украину.

По данным издания Gazeta Sporturilor, румынский специалист отказался от работы в "Динамо".