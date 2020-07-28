Франков: Официальные рупоры "Шахтера" стремятся показать, что не так важен был для них Луческу. Делайте выводы

Спикеры донецкого "Шахтера" стремятся показать, что возглавивший киевское "Динамо" экс-наставник их клуба Мирча Луческу был для них не сильно важен. Об этом в своем Telegram-канале написал спортивный журналист, главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков.
"Вот как ни крути, как ни уходи от этой темы, мол, сами с усами, но реакция официальных рупоров "Шахтера" должна быть достаточно информативной. И если она хоть чуточку выходит за рамки благожелательного (потому что 12 лет), пусть и скептического нейтралитета в сторону попытки переписать самими же созданную историю и показать, что "не так важен был для нас Луческу, как его нынче малюют в "Динамо", – делайте выводы", – отметил Франков.
Луческу стал новым главным тренером киевского футбольного клуба "Динамо" 23 июля. Он сменил на этом посту Алексея Михайличенко, которого отправили в отставку 20 июля.
С 2004-го по 2016 год Луческу тренировал главных соперников киевлян – донецкий "Шахтер". Из-за этого с критикой назначения румынского тренера выступили бывшие игроки и функционеры "Динамо", а также болельщики столичного клуба.
СМИ писали, что вскоре после назначения Луческу покинул Украину.
По данным издания Gazeta Sporturilor, румынский специалист отказался от работы в "Динамо".