ГОРДОН
 
 
СПОРТ

"Динамо" опубликовало переписку Суркиса с Луческу. Тренер согласился встретиться сегодня в Киеве

Президент киевского футбольного клуба "Динамо" Игорь Суркис в своем письме успокоил будущего тренера команды Мирчу Луческу и призвал его к сотрудничеству. Луческу согласился и написал о встрече в Киеве во вторник, 28 июля.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Луческу написал о готовности провести встречу с Суркисом в Киеве 28 июля
Луческу написал о готовности провести встречу с Суркисом в Киеве 28 июля
Фото: ЕРА

Киевский футбольный клуб "Динамо" 28 июля опубликовал тексты писем, которые отправляли друг другу президент клуба Игорь Суркис и будущий тренер команды Мирча Луческу. Письма Луческу адресовал лично Суркису в субботу, 25 июля, сообщает пресс-служба столичного клуба. 

В письме Луческу к Суркису говорилось, что он отказывается от сотрудничества с клубом, так как "не хотел бы своим присутствием в команде создавать проблемы семье Суркисов". Луческу писал также о том, что его не приняла часть киевских болельщиков.

"Чувствую, что не смогу работать в атмосфере неприятия, которое исходит от той части болельщиков, в поддержке которых команда больше всего нуждается в моменты спортивных баталий", – сказано в письме Луческу.

Суркис в письме успокоил тренера и призвал его к сотрудничеству.

"Волна эмоций части болельщиков "Динамо" не может стать решающим фактором для будущего команды, которая готова к новым испытаниям под вашим руководством", – написал Суркис в ответном письме Луческу.

После этого Луческу заверил президента "Динамо" в достижении значимых результатов и что он готов провести встречу в Киеве 28 июля.

"Уверен, что совместно с вами мы достигнем тех значимых результатов, которые радикально изменят отношение к моему назначению и дальнейшей работе клуба под моим началом. До встречи в Киеве во вторник [28 июля]", – ответил Луческу.

Суркис 27 июля во время авторской программы на YouTube-канале Football Hub журналиста Игоря Цыганыка рассказал, что у "Динамо" есть тренер. Журналист объяснил, что речь идет о Луческу.

Луческу стал новым главным тренером киевского футбольного клуба "Динамо" 23 июля. Он сменил на этом посту Алексея Михайличенко, которого отправили в отставку 20 июля.

Луческу тренировал главных соперников киевлян – донецкий "Шахтер" с 2004-го по 2016 год. Из-за этого с критикой назначения румынского тренера выступили бывшие игроки и функционеры "Динамо", а также болельщики столичного клуба.

СМИ писали, что вскоре после назначения Луческу покинул Украину.

Свое негативное отношение к назначению Луческу в "Динамо" выразил гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин 26 июля.

Румынская Gazeta Sporturilor 27 июля опубликовала заявление Луческу об отказе работать в "Динамо". "Я не могу работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны группы ультрас, чья поддержка так нужна команде", – объяснил тренер.

Теги: футбол, спорт, Динамо Киев, Игорь Суркис, Мирча Луческу
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тарабарова показала, как отпраздновала 30-летие
Тарабарова показала, как отпраздновала 30-летие
66-летний Белуши показал, как ухаживает за кожей с помощью глины
66-летний Белуши показал, как ухаживает за кожей с помощью глины
"Домашний, простой. Как будто у меня на кухне сидит". В сети обсуждают новое видео 71-летнего Леонтьева
"Домашний, простой. Как будто у меня на кухне сидит". В сети обсуждают новое видео 71-летнего Леонтьева
"Как расцвела Ксюша", "Как много говорят глаза". Богомолов показал поцелуй с Собчак на свадьбе у летописца Путина
"Как расцвела Ксюша", "Как много говорят глаза". Богомолов показал поцелуй с Собчак на свадьбе у летописца Путина
Парасюк позировал с охапкой роз в ожидании родных
Парасюк позировал с охапкой роз в ожидании родных
  "Переписка нас сблизила". Седокова рассказала, как познакомилась со своим женихом
  "Переписка нас сблизила". Седокова рассказала, как познакомилась со своим женихом
Племянница принцессы Дианы выходит замуж за агента по недвижимости
Племянница принцессы Дианы выходит замуж за агента по недвижимости
"Ты создана для этого". Асмус показала оргазм после развода
"Ты создана для этого". Асмус показала оргазм после развода
"Фигурка – просто класс!" Полякова озвучила свой вес и длину ног
"Фигурка – просто класс!" Полякова озвучила свой вес и длину ног
Жена Dzidzio попросила мужа привезти херсонские арбузы
Жена Dzidzio попросила мужа привезти херсонские арбузы
  Экс-жена Узелкова Боржемская: Если бы я не была с ним рядом, он бы не стал чемпионом
  Экс-жена Узелкова Боржемская: Если бы я не была с ним рядом, он бы не стал чемпионом
Предварительное слушание по делу Ефремова не состоялось
Предварительное слушание по делу Ефремова не состоялось
"Неудержимая Булитко и бестия Каминская". Участник "Танцев со звездами" Дикусар сравнил экс-партнершу с нынешней
"Неудержимая Булитко и бестия Каминская". Участник "Танцев со звездами" Дикусар сравнил экс-партнершу с нынешней
"Было интересно попробовать вести программу на украинском языке". Тодоренко нашла в Украине работу на радио
"Было интересно попробовать вести программу на украинском языке". Тодоренко нашла в Украине работу на радио
"Буду "раздавать" на паркете". alyona alyona стала девятой участницей "Танцев со звездами"
"Буду "раздавать" на паркете". alyona alyona стала девятой участницей "Танцев со звездами"
  Наталья Сумская, сыгравшая мать Голобородько в "Слуге народа", рассказала о работе с Зеленским
  Наталья Сумская, сыгравшая мать Голобородько в "Слуге народа", рассказала о работе с Зеленским
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Давай, мам, качай". Муж Пугачевой показал, как певица играет со своими детьми
"Давай, мам, качай". Муж Пугачевой показал, как певица играет со своими детьми
"Диких должно быть много". Соцсети поздравляют Ребрик с третьей беременностью
"Диких должно быть много". Соцсети поздравляют Ребрик с третьей беременностью
"Скоро мама", "Животик уже видно". Богомолов показал, как сейчас выглядит Собчак
"Скоро мама", "Животик уже видно". Богомолов показал, как сейчас выглядит Собчак
"Нет сил. Все кричат. Всех надо помыть, приготовить завтрак". Джамала рассказала, как проходит ее отдых в Турции
"Нет сил. Все кричат. Всех надо помыть, приготовить завтрак". Джамала рассказала, как проходит ее отдых в Турции
"Кто тут совсем дурак набитый? Неужто все это наймиты?" Шнуров написал стихотворение о многолюдных протестах в Хабаровске
"Кто тут совсем дурак набитый? Неужто все это наймиты?" Шнуров написал стихотворение о многолюдных протестах в Хабаровске
  "Я его боюсь". Боржемская рассказала о причинах развода с Узелковым
"Я его боюсь". Боржемская рассказала о причинах развода с Узелковым
  Наталья Сумская, сыгравшая мать Голобородько в "Слуге народа", рассказала о работе с Зеленским
Наталья Сумская, сыгравшая мать Голобородько в "Слуге народа", рассказала о работе с Зеленским
"Горжусь семьей". Сын Ротару рассказал, чем занимается брат певицы
"Горжусь семьей". Сын Ротару рассказал, чем занимается брат певицы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS