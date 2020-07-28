"Динамо" опубликовало переписку Суркиса с Луческу. Тренер согласился встретиться сегодня в Киеве

Президент киевского футбольного клуба "Динамо" Игорь Суркис в своем письме успокоил будущего тренера команды Мирчу Луческу и призвал его к сотрудничеству. Луческу согласился и написал о встрече в Киеве во вторник, 28 июля.

Луческу написал о готовности провести встречу с Суркисом в Киеве 28 июля Фото: ЕРА

Киевский футбольный клуб "Динамо" 28 июля опубликовал тексты писем, которые отправляли друг другу президент клуба Игорь Суркис и будущий тренер команды Мирча Луческу. Письма Луческу адресовал лично Суркису в субботу, 25 июля, сообщает пресс-служба столичного клуба.

В письме Луческу к Суркису говорилось, что он отказывается от сотрудничества с клубом, так как "не хотел бы своим присутствием в команде создавать проблемы семье Суркисов". Луческу писал также о том, что его не приняла часть киевских болельщиков.

"Чувствую, что не смогу работать в атмосфере неприятия, которое исходит от той части болельщиков, в поддержке которых команда больше всего нуждается в моменты спортивных баталий", – сказано в письме Луческу.

Суркис в письме успокоил тренера и призвал его к сотрудничеству.

"Волна эмоций части болельщиков "Динамо" не может стать решающим фактором для будущего команды, которая готова к новым испытаниям под вашим руководством", – написал Суркис в ответном письме Луческу.

После этого Луческу заверил президента "Динамо" в достижении значимых результатов и что он готов провести встречу в Киеве 28 июля.

"Уверен, что совместно с вами мы достигнем тех значимых результатов, которые радикально изменят отношение к моему назначению и дальнейшей работе клуба под моим началом. До встречи в Киеве во вторник [28 июля]", – ответил Луческу.

Суркис 27 июля во время авторской программы на YouTube-канале Football Hub журналиста Игоря Цыганыка рассказал, что у "Динамо" есть тренер. Журналист объяснил, что речь идет о Луческу.

Луческу стал новым главным тренером киевского футбольного клуба "Динамо" 23 июля. Он сменил на этом посту Алексея Михайличенко, которого отправили в отставку 20 июля.

Луческу тренировал главных соперников киевлян – донецкий "Шахтер" с 2004-го по 2016 год. Из-за этого с критикой назначения румынского тренера выступили бывшие игроки и функционеры "Динамо", а также болельщики столичного клуба.

СМИ писали, что вскоре после назначения Луческу покинул Украину.

Свое негативное отношение к назначению Луческу в "Динамо" выразил гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин 26 июля.

Румынская Gazeta Sporturilor 27 июля опубликовала заявление Луческу об отказе работать в "Динамо". "Я не могу работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны группы ультрас, чья поддержка так нужна команде", – объяснил тренер.