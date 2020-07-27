Суркис сообщил, что Луческу остается в "Динамо" – журналист

На вопрос журналиста Игоря Цыганыка, есть ли у "Динамо" тренер, президент киевского клуба Игорь Суркис ответил утвердительно. Речь идет о продлении контракта с румынским тренером Мирчей Луческу, отметил журналист.

Румынский специалист Мирча Луческу остается тренером киевского футбольного клуба "Динамо". Об этом 27 июля в своей авторской программе на YouTube-канале Football Hub сообщил журналист Игорь Цыганык.

В ходе программы ему позвонил президент "Динамо" Игорь Суркис.

Цыганык спросил у него, есть ли в "Динамо" тренер.

"Есть у "Динамо" тренер", – ответил Суркис.

Журналист объяснил, что речь идет о Луческу.

Луческу стал новым главным тренером киевского футбольного клуба "Динамо" 23 июля. Он сменил на этом посту Алексея Михайличенко, которого отправили в отставку 20 июля.

С 2004-го по 2016 год Луческу тренировал главных соперников киевлян – донецкий "Шахтер". Из-за этого с критикой назначения румынского тренера выступили бывшие игроки и функционеры "Динамо", а также болельщики столичного клуба.

СМИ писали, что вскоре после назначения Луческу покинул Украину.

26 июля свое негативное отношение к назначению Луческу в "Динамо" выразил гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин.

27 июля румынская Gazeta Sporturilor опубликовала заявление Луческу об отказе работать в "Динамо". "Я не могу работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны группы ультрас, чья поддержка так нужна команде", – объяснил тренер.