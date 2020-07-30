Луческу рассказал, как на его переход в "Динамо" отреагировал Ахметов

Новый главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что общался с президентом "Шахтера" Ринатом Ахметовым после подписания контракта с киевским клубом. Он добавил, что его работа в "Шахтере" – "это уже история".

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов пожелал Мирче Луческу успехов на посту главного тренера "Динамо". Об этом Луческу заявил 30 июля во время первой пресс-конференции в качестве наставника киевской команды.

"После того, как я подписал контракт, позвонил Ринату Ахметову и сказал об этом. Он пожелал мне удачи и понял, почему я пошел на такой шаг. Я хотел вернуться в Украину, в футбол. У меня есть много сил и эмоций, которые я бы хотел отдать игре. Чемпионат Украины растет, трансформируется, и я хочу внести в этот процесс развития свою лепту", – сказал румынский тренер.

Луческу добавил, что "Шахтер" для него – "это уже история".

"Потрясающая, незабываемая, но она уже в прошлом. Эмоции и чувства, конечно, есть, поскольку была проделана огромная и классная работа. Но я профессиональный тренер, поэтому должен идти вперед. Я пришел из итальянского чемпионата, где тренеры и игроки переходили из одной команды в другую. Конечно, эмоции и чувства остаются, но профессиональный игрок или тренер должен двигаться дальше, переходить на новый уровень", – заявил он.

Луческу отметил, что "испытывает большое уважение к тому, что было в "Шахтере". "Большое спасибо президенту, болельщикам и футболистам, с которыми я достиг больших результатов, но эта страница уже перевернута, начинается новая страница и новая жизнь", – заключил он.

Луческу стал главным тренером киевского футбольного клуба "Динамо" 23 июля. Он сменил на этом посту Алексея Михайличенко, которого отправили в отставку 20 июля.

Луческу тренировал главных соперников киевлян – донецкий "Шахтер" с 2004-го по 2016 год. Из-за этого с критикой назначения румынского тренера выступили бывшие игроки и функционеры "Динамо", а также болельщики столичного клуба.