Негатив в адрес Луческу со стороны "Шахтера" подтверждает, что в "Динамо" сделали правильный выбор – дочь Лобановского

После назначения экс-тренера "Шахтера" Мирчи Луческу главным тренером "Динамо" донецкий клуб не чувствует себя так комфортно, как ранее, считает Светлана Лобановская, дочь легендарного тренера киевского клуба Валерия Лобановского.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поступил правильно, подписав контракт с бывшим тренером донецкого "Шахтера" Мирчей Луческу.

Такое мнение дочь легендарного тренера "Динамо" Валерия Лобановского Светлана Лобановская высказала "Футбольному клубу" в интервью, которое было опубликовано 28 июля.

По ее словам, об этом свидетельствует "шквал негатива в адрес человека, который, собственно, и вывел "Шахтер" на его нынешние высоты".

"А ведь именно эта позиция донецкой стороны, кажется, подтверждает, что Игорь Суркис сделал правильный выбор! По крайней мере "Шахтер", судя по всему, уже не чувствует себя столь комфортно, как раньше", – отметила Лобановская.

Она напомнила о переходе из "Динамо" в "Шахтер" летом 2018 года футболиста бразильского происхождения Жуниора Мораеса.

Луческу стал новым главным тренером киевского футбольного клуба "Динамо" 23 июля 2020 года. Он сменил на этом посту Алексея Михайличенко, которого отправили в отставку 20 июля.

Луческу тренировал главных соперников киевлян – донецкий "Шахтер" – с 2004-го по 2016 год. Из-за этого с критикой назначения румынского тренера выступили бывшие игроки и функционеры "Динамо", а также болельщики столичного клуба.

СМИ писали, что вскоре после назначения Луческу покинул Украину.

Свое негативное отношение к назначению Луческу в "Динамо" выразил гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин 26 июля.

Румынская Gazeta Sporturilor 27 июля опубликовала заявление Луческу об отказе работать в "Динамо". "Я не могу работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны группы ультрас, чья поддержка так нужна команде", – объяснил тренер.

Игорь Суркис 27 июля во время авторской программы журналиста Игоря Цыганыка рассказал, что у "Динамо" есть тренер. Журналист объяснил, что речь идет о Луческу.