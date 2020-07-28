Луческу сформировал тренерский штаб "Динамо" – журналист

Мирча Луческу сформировал свой тренерский штаб футбольного клуба "Динамо". Об этом 28 июля сообщил журналист Артем Франков в Telegram.
По словам журналиста, в штаб вошли Эмил Карас, Огнен Вукоевич, Олег Гусев, Михаил Михайлов.
Еще одним членом штаба должен стать итальянец, чье имя не раскрывается. Румынское издание Sport.ro сообщало, что речь может идти о Диего Лонго. Он работал ассистентом Развана Луческу, сына Мирчи Луческу.
Луческу стал новым главным тренером киевского футбольного клуба "Динамо" 23 июля. Он сменил на этом посту Алексея Михайличенко, которого отправили в отставку 20 июля.
Луческу тренировал главных соперников киевлян – донецкий "Шахтер" с 2004-го по 2016 год. Из-за этого с критикой назначения румынского тренера выступили бывшие игроки и функционеры "Динамо", а также болельщики столичного клуба.
СМИ писали, что вскоре после назначения Луческу покинул Украину.
Свое негативное отношение к назначению Луческу в "Динамо" выразил гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин 26 июля.
Румынская Gazeta Sporturilor 27 июля опубликовала заявление Луческу об отказе работать в "Динамо". "Я не могу работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны группы ультрас, чья поддержка так нужна команде", – объяснил тренер.
Президент клуба Игорь Суркис 27 июля во время авторской программы на YouTube-канале Football Hub журналиста Игоря Цыганыка рассказал, что у "Динамо" есть тренер. Журналист объяснил, что речь идет о Луческу.