Луческу сформировал тренерский штаб "Динамо" – журналист

В тренерский штаб футбольного клуба "Динамо" вошли Эмил Карас, Огнен Вукоевич, Олег Гусев, Михаил Михайлов, сообщает журналист Артем Франков.

Мирча Луческу сформировал свой тренерский штаб футбольного клуба "Динамо". Об этом 28 июля сообщил журналист Артем Франков в Telegram.

По словам журналиста, в штаб вошли Эмил Карас, Огнен Вукоевич, Олег Гусев, Михаил Михайлов.

Еще одним членом штаба должен стать итальянец, чье имя не раскрывается. Румынское издание Sport.ro сообщало, что речь может идти о Диего Лонго. Он работал ассистентом Развана Луческу, сына Мирчи Луческу.

Луческу стал новым главным тренером киевского футбольного клуба "Динамо" 23 июля. Он сменил на этом посту Алексея Михайличенко, которого отправили в отставку 20 июля.

Луческу тренировал главных соперников киевлян – донецкий "Шахтер" с 2004-го по 2016 год. Из-за этого с критикой назначения румынского тренера выступили бывшие игроки и функционеры "Динамо", а также болельщики столичного клуба.

СМИ писали, что вскоре после назначения Луческу покинул Украину.

Свое негативное отношение к назначению Луческу в "Динамо" выразил гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин 26 июля.

Румынская Gazeta Sporturilor 27 июля опубликовала заявление Луческу об отказе работать в "Динамо". "Я не могу работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны группы ультрас, чья поддержка так нужна команде", – объяснил тренер.

Президент клуба Игорь Суркис 27 июля во время авторской программы на YouTube-канале Football Hub журналиста Игоря Цыганыка рассказал, что у "Динамо" есть тренер. Журналист объяснил, что речь идет о Луческу.