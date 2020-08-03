Суркис заявил, что готов продать "Динамо". Но покупателей нет

Президент киевского футбольного клуба "Динамо" Игорь Суркис заявил, что в сегодняшних экономических реалиях сложно представить, кто сможет купить "Динамо". По словам Суркиса, он готов продать клуб.

Предложений о покупке ФК "Динамо" не было с 1996 года Фото: depositphotos.com

Президент киевского футбольного клуба "Динамо" Игорь Суркис заявил, что готов продать клуб. Но с 1996 года никто не смог сделать предложение о покупке, рассказал он в программе "Мага" на канале "112 Украина" 2 августа.

"Я утверждаю, что мы в футбол пришли в 1996 году. С этого года не было ни одного предложения о покупке клуба. Все говорят, что надо продать. Я готов. Но нет желающих. Я руководствуюсь только любовью к футболу. Деньги для меня на десятом месте", – отметил Суркис.

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Видео: 112 Украина / YouTube

Бизнесмен отметил, что на сегодняшний день трудно представить себе человека, способного купить ФК "Динамо".

"Представить в этих наших реалиях экономических, что кто-то придет и купит клуб – это сложно. Этот вопрос может рассматриваться, но нет таких. Желающих сегодня нет тратить свои деньги. Извините, я грубо бы выругался, умеют только на букву п… И не более того", – сказал Суркис.

Новым главным тренером киевского футбольного клуба "Динамо" 23 июля стал румынский тренер Мирча Луческу. С 2004-го по 2016 год Луческу был главным тренером донецкого "Шахтера".

"Динамо" 20 июля отправило в отставку главного тренера команды Алексея Михайличенко и его ассистентов. 30 июля стало известно, что Михайличенко остается в структуре столичного клуба на должности спортивного директора.