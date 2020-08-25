"Динамо" обыграло "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины

В матче за Суперкубок Украины донецкий "Шахтер" проиграл киевскому "Динамо" со счетом 1:3. "Динамо" выигрывает трофей девятый раз. У "Шахтера" таких побед восемь.

Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" со счетом 1:3 на арене НСК "Олимпийский" в матче за Суперкубок Украины во вторник, 25 августа.

Полузащитник "Динамо" Карлос Де Пена ударом головой пробил в верхний угол ворот и открыл счет на 20-й минуте матча.

На 31-й минуте Жерсон Родригеш пробежал к штрафной площадке горняков и ударом в верхний угол ворот перебросил Пятова, который слишком далеко вышел из ворот.

На 37-й минуте донецкая команда один мяч отыграла. После навеса от Тете Жуниор Мораес ударом головой в угол ворот делает счет 2:1. Через пару минут мог забить гол и Тете: после удара бразильца мяч попал в перекладину ворот "Динамо".

Во втором тайме "Шахтер" много атаковал, но не сумел забить. Вышедший на замену форвард "Динамо" Фран Соль на 83-й минуте поставил точку в матче.

Команда Мирчи Луческу второй тайм провела на своей части поля и особо не атаковала ворота "Шахтера" до 83-й минуты. Потом динамовцы забили третий мяч: голевую передачу отдал Андриевский Франсиску Солю.