"Шахтер" собирается вернуть деньги болельщикам за непосещенные матчи в Харькове

Болельщики в Харькове могут получить компенсации за непосещенные по абонементам матчи футбольного сезона 2019/2020 с 25 августа в кассах областного спортивного комплекса "Металлист".

Из-за COVID-19 "Шахтеру" не удалось завершить чемпионский сезон с болельщиками на трибунах Фото: EPA

Футбольный клуб "Шахтер" сообщил, что болельщики в Харькове получат компенсацию за непосещенные по абонементам матчи с 25 августа в кассах областного спортивного комплекса "Металлист". Об этом рассказали в пресс-службе клуба.

"К сожалению, в связи с пандемией COVID-19 "Шахтеру" не удалось завершить чемпионский сезон с болельщиками на трибунах. Поэтому все владельцы абонементов могут получить компенсацию за матчи, которые они не смогли посетить из-за ограничений", – сказано в сообщении.

Ввернуть абонемент и получить компенсацию можно с 25 августа по 30 сентября в любой день недели, кроме воскресенья, с 10.00 до 19.00. При себе нужно иметь паспорт и абонемент, добавили в клубе.

Информацию о билетах и абонементах на футбольный сезон 2020/2021 в "Шахтере" пообещали опубликовать, когда "эпидемиологические условия позволят болельщикам быть на трибунах".

Из-за пандемии коронавируса бюро совета Международной федерации футбола (ФИФА) решило временно разрешить клубам не пускать своих игроков в европейские сборные.

В Украине общее число больных COVID-19 по состоянию на 25 июля достигло 108 415, из них 2318 скончались, почти 53 тыс. выздоровели. Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (12 153), Львовской (13 389) и Черновицкой (9371) областях.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 25 августа, коронавирусом в мире заразилось более 23,6 млн человек. Жертвами COVID-19 стали 813,8 тыс. человек, выздоровели 15,3 млн.