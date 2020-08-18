Матч 1/2 финала Лиги Европы. "Интер" победил "Шахтер" со счетом 5:0

Донецкий футбольный клуб "Шахтер" пропустил первый гол на 19-й минуте.

"Интер" в пятый раз сыграет в финале Кубка УЕФА Скриншот: uefa.com

В немецком Дюссельдорфе донецкий футбольный клуб "Шахтер" проиграл итальянскому "Интеру" в полуфинале Лиги Европы. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба УЕФА.

Первый гол украинский клуб пропустил на 19-й минуте. Его забил Лаутаро Мартинес, видео опубликовано на странице Football World в Twitter.

В середине второго тайма еще один гол забил Данило Д'Амброзио с передачи Марсело Брозовича. На 74-й минуте – третий – Мартинес с паса Лукаку. Через несколько минут – четвертый – Лукаку. На 83-й минуте оформил дубль Лукаку, отправив в ворота пятый мяч.

"Мы вышли в финал, победив очень сильную команду. Не позволили им играть так, как они хотели. Ребята сыграли так, как и следует играть в еврокубковом матче", – заявил по результатам матча главный тренер "Интера" Антонио Конте.

Защитник "Шахтера" Давид Хочолава отметил, что команда пропустила свои голы из-за ошибок.

"Шахтер" не показал свою лучшую игру – в атаке могли сыграть сильнее и, конечно, в обороне. Второй гол сломал нас психологически. Потеряли много сил, открылись и пропустили еще несколько голов. У "Интера" фантастические нападающие, один в один им противостоять очень трудно", – отметил Хочолава.