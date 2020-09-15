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Киевское "Динамо" проходит в следующий этап Лиги чемпионов, победив "АЗ" 2:0

Киевский футбольный клуб "Динамо" победил голландский клуб "АЗ" из Алкмаара и вышел в решающий раунд квалификации Лиги чемпионов.

"Динамо" выбило победу у голландского "АЗ"
"Динамо" выбило победу у голландского "АЗ"
Фото: EPA

В Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" 15 сентября состоялась футбольная встреча столичного клуба "Динамо" и "АЗ" из Алкмаара (Нидерланды). "Динамо" победило со счетом 2:0.

Матч агрессивнее начали гости. "АЗ" контролировал мяч. Арбитр зафиксировал грубые фолы против Николая Шапаренко и Владислава Супряги в центре поля.

Единственный момент "Динамо" создало на последней минуте основного времени первого тайма. Виталий Буяльский пробил прямо в голову голландскому вратарю Рону Влаару.

На 49-й минуте матча гол забил Жерсон Родригес. Супряга на 60-й минуте прорвался с левого фланга на контратаке, обыграл защитника "АЗ" и пробил по воротам, но мимо.

Под конец второго тайма, на 85-й минуте, второй гол забил Шапаренко, которого позже тренер Мирча Луческу заменил на Богдана Леднева.

Второй тайм закончился победой "Динамо" 2:0. Теперь киевляне сыграют с победителем  пары "Рапид Вена" – "Гент (Бельгия)".

Румынский специалист Луческу назначен главным тренером "Динамо" в июле 2020 года. Первую выездную победу под его руководством "Динамо" одержало над донецким "Олимпиком"25 августа "Динамо" обыграло "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины.

Теги: футбол, Нидерланды, Лига чемпионов, Мирча Луческу, Рапид Вена, НСК Олимпийский, Жерсон Родригеш
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