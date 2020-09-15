Киевское "Динамо" проходит в следующий этап Лиги чемпионов, победив "АЗ" 2:0

Киевский футбольный клуб "Динамо" победил голландский клуб "АЗ" из Алкмаара и вышел в решающий раунд квалификации Лиги чемпионов.

В Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" 15 сентября состоялась футбольная встреча столичного клуба "Динамо" и "АЗ" из Алкмаара (Нидерланды). "Динамо" победило со счетом 2:0.

Матч агрессивнее начали гости. "АЗ" контролировал мяч. Арбитр зафиксировал грубые фолы против Николая Шапаренко и Владислава Супряги в центре поля.

Единственный момент "Динамо" создало на последней минуте основного времени первого тайма. Виталий Буяльский пробил прямо в голову голландскому вратарю Рону Влаару.

На 49-й минуте матча гол забил Жерсон Родригес. Супряга на 60-й минуте прорвался с левого фланга на контратаке, обыграл защитника "АЗ" и пробил по воротам, но мимо.

Под конец второго тайма, на 85-й минуте, второй гол забил Шапаренко, которого позже тренер Мирча Луческу заменил на Богдана Леднева.

Второй тайм закончился победой "Динамо" 2:0. Теперь киевляне сыграют с победителем пары "Рапид Вена" – "Гент (Бельгия)".