Бывший голкипер "Динамо" Шовковский присоединился к партии Кличко

Бывший голкипер "Динамо" Александр Шовковский заявил, что намерен достичь успеха в политике вместе с партией УДАР столичного мэра Виталия Кличко.

Известный украинский голкипер, экс-вратарь киевского "Динамо", член тренерского штаба сборной Украины по футболу Александр Шовковский вошел в партию УДАР Виталия Кличко. Об этом Кличко сообщил в ходе партийного съезда 26 августа.

Сам Шовковский на съезде не присутствовал, поскольку сейчас находится на тренировочном сборе национальной команды в Харькове – участникам мероприятия показали видеообращение экс-голкипера.

"Друзья, я, как человек активный и неравнодушный, хочу присоединиться к изменениям в нашей столице и в нашей стране. Я достиг успеха в спорте и настроен на успех в политике. К сожалению, я не могу сейчас быть с вами рядом, потому что нахожусь в штабе национальной сборной, где мы готовимся к матчам Лиги наций. Я благодарен Виталию Владимировичу, который предложил мне присоединиться к его команде. Я не подведу", – сказал он в видеообращении.

Местные выборы в Украине пройдут 25 октября. На сегодняшнем съезде УДАР принял решение участвовать в выборах отдельно, не вступая в союз с другими политическими силами.

45-летний Александр Шовковский выступал за киевское "Динамо" с 1993-го по 2016 год. С 2018 года он занимает должность ассистента главного тренера национальной сборной Украины по футболу (сейчас сборную возглавляет бывший одноклубник Шовковского Андрей Шевченко).