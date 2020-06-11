"Маленький кайфушник". Шовковский показал, как купает ежа в тазике

По словам украинского экс-футболиста Александра Шовковского, ежику нравится купаться в теплой воде.

Шовковский: Как нам нравится его купать! Фото: oleksandrshovkovskyi / Instagram

Украинский экс-футболист, ассистент главного тренера сборной Украины по футболу Александр Шовковский разместил в Instagram ролик, показав, как купает в миске с водой белого ежа.

"Маленький кайфушник! Чистота наше все. Как же ему нравятся теплые ванночки! А как нам нравится его купать!" – прокомментировал видео Шовковский.

Александр Шовковский родился в 1975 году в Киеве. По версии журнала "Украинский футбол" признан девятикратным лучшим вратарем Украины. Шовковский является рекордсменом чемпионата Украины по количеству сыгранных матчей в высшем дивизионе.

В октябре 2016 года Шовковский получил тренерскую лицензию, а спустя два месяца заявил о завершении карьеры игрока.

С сентября 2018 года является ассистентом главного тренера украинской сборной по футболу. С февраля 2020 года Шовковский вступил в должность спортивного эксперта PariМatch.