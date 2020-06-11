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13 июня, 2020
 
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"Маленький кайфушник". Шовковский показал, как купает ежа в тазике

По словам украинского экс-футболиста Александра Шовковского, ежику нравится купаться в теплой воде.

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Шовковский: Как нам нравится его купать!
Шовковский: Как нам нравится его купать!
Фото: oleksandrshovkovskyi / Instagram

Украинский экс-футболист, ассистент главного тренера сборной Украины по футболу Александр Шовковский разместил в Instagram ролик, показав, как купает в миске с водой белого ежа. 

"Маленький кайфушник! Чистота наше все. Как же ему нравятся теплые ванночки! А как нам нравится его купать!" – прокомментировал видео Шовковский.

Александр Шовковский родился в 1975 году в Киеве. По версии журнала "Украинский футбол" признан девятикратным лучшим вратарем Украины. Шовковский является рекордсменом чемпионата Украины по количеству сыгранных матчей в высшем дивизионе. 

В октябре 2016 года Шовковский получил тренерскую лицензию, а спустя два месяца заявил о завершении карьеры игрока. 

С сентября 2018 года является ассистентом главного тренера украинской сборной по футболу. С февраля 2020 года Шовковский вступил в должность спортивного эксперта PariМatch. 

Теги: футбол, Украина, Александр Шовковский
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