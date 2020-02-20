Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
20 февраля, 2020
 
Новости

Шовковский будет судиться с "Киевгазом"

Украинский экс-футболист Александр Шовковский получил от предприятия "Киевгаз" платежку за услуги, которыми не пользуется с 2016 года.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шовковский получил платежку за газ на сумму 706,71 грн
Шовковский получил платежку за газ на сумму 706,71 грн
Фото: Oleksandr Shovkovskyi / Facebook

Украинский экс-футболист, ассистент главного тренера сборной Украины по футболу Александр Шовковский получил платежку за январь от "Киевгаза" на сумму 706,71 грн за услуги, которые не получает с 2016 года. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Шовковского, после того как в его доме произошел взрыв из-за утечки газа, компания "Киевгаз" инициировала проверки квартир. По результам проверки инспектор потребовал у Шовковского извлечь газовую трубу из стены и провести ее снаружи.

"Я посчитал стоимость замены газовой плиты на электрическую, сопоставил ее со стоимостью ремонта и попросил отключить мне газ", – написал Шовковский. 

С 2016 года, утверждает экс-футболист, он больше газом не пользуется.

"Газовый счетчик замер навсегда. Но не замерло начисление за газ по тарифу – без счетчика", – написал Шовковский, сообщив, что "принципиально будет подавать на "Киевгаз" в суд". 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2860516584010328&id=100001560433670&substory_index=1

Александр Шовковский родился в 1975 году в Киеве. По версии журнала "Украинский футбол" признан девятикратным лучшим вратарем Украины. Шовковский является рекордсменом чемпионата Украины по количеству сыгранных матчей в высшем дивизионе. 

В октябре 2016 года Шовковский получил тренерскую лицензию, а спустя два месяца заявил о завершении карьеры игрока. 

С сентября 2018 года является ассистентом главного тренера украинской сборной по футболу. С февраля 2020 года Шовковский вступил в должность спортивного эксперта PariМatch.

Теги: Киев, футбол, газ, Александр Шовковский, футболист, Киевгаз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Норма потребления газа на период отсутствия горячей воды увеличивается на 2,1 м&sup3; на человека в месяц
КИЕВ
"Киевгаз" увеличил плату за газ киевлянам, у которых не было горячей воды
20 октября, 2018 00.16
У "Киевэнерго" требуют четверть миллиарда гривен
КИЕВ, ДЕНЬГИ
"Киевгаз": "Киевэнерго" присваивает деньги киевлян
2 марта, 2018 15.44
Взрывной волной выбило окна
ПРОИСШЕСТВИЯ, КИЕВ
Взрыв в киевской многоэтажке произошел в результате попытки самоубийства – "Киевгаз"
7 ноября, 2017 02.28
В жилом доме в Киеве 26 июля произошел взрыв
КИЕВ, ПРОИСШЕСТВИЯ
Взрыв в Голосеевском районе Киева мог произойти из-за газового баллона, взрывчатки или попытки самоубийства – "Киевгаз"
27 июля, 2017 15.28
Шовковский работает в тренерском штабе сборной Украины
ПОЛИТИКА, СПОРТ
Шовковский не стал комментировать свое возможное назначение в правительство
10 февраля, 2020 20.46
Шовковский: В рамках чемпионата Украины и "Динамо", и "Шахтер" топ-клубы
СПОРТ
Шовковский: На сегодняшний день "Шахтер" выше уровнем, чем "Динамо"
18 декабря, 2019 12.36
Инициатором кампании ко Дню достоинства и свободы стал Минкульт  
ОБЩЕСТВО, События
Сеитаблаев, Балух, Хлывнюк и Шовковский снялись в ролике ко Дню достоинства и свободы. Видео
21 ноября, 2019 22.35  
Шовковский: Благодарен главному тренеру за доверие, рад стать частью тренерского штаба национальной команды
СПОРТ
Шовковский вошел в тренерский штаб сборной Украины по футболу
4 сентября, 2018 22.33
Шовковский может стать тренером сборной Украины
СПОРТ
Шовковский может войти в тренерский штаб национальной сборной – СМИ
6 августа, 2018 12.58
Шовковский: Начала стрелять из пистолета
ПРОИСШЕСТВИЯ
Шовковский заявил, что в него из пистолета стреляла теща
8 апреля, 2018 15.51
Шовковский: Это не фиаско и не невезение
СПОРТ
Шовковский: Сборная Украины недостойна быть представленной на мировом первенстве в 2018 году
11 октября, 2017 22.54
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Шахтер" – "Бенфика". Онлайн-трансляция матча Лиги Европы
"Шахтер" – "Бенфика". Онлайн-трансляция матча Лиги Европы
  Эвакуация украинцев из Уханя: куда прилетит самолет, как обустроят карантин и кто протестует?
  Эвакуация украинцев из Уханя: куда прилетит самолет, как обустроят карантин и кто протестует?
Елена КРАВЧЕНКО
Записки бывшего подполковника КГБ: Как лишили советского гражданства философа Александра Зиновьева
Записки бывшего подполковника КГБ: Как лишили советского гражданства философа Александра Зиновьева
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS