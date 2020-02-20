Шовковский будет судиться с "Киевгазом"

Украинский экс-футболист Александр Шовковский получил от предприятия "Киевгаз" платежку за услуги, которыми не пользуется с 2016 года.

Украинский экс-футболист, ассистент главного тренера сборной Украины по футболу Александр Шовковский получил платежку за январь от "Киевгаза" на сумму 706,71 грн за услуги, которые не получает с 2016 года. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Шовковского, после того как в его доме произошел взрыв из-за утечки газа, компания "Киевгаз" инициировала проверки квартир. По результам проверки инспектор потребовал у Шовковского извлечь газовую трубу из стены и провести ее снаружи.

"Я посчитал стоимость замены газовой плиты на электрическую, сопоставил ее со стоимостью ремонта и попросил отключить мне газ", – написал Шовковский.

С 2016 года, утверждает экс-футболист, он больше газом не пользуется.

"Газовый счетчик замер навсегда. Но не замерло начисление за газ по тарифу – без счетчика", – написал Шовковский, сообщив, что "принципиально будет подавать на "Киевгаз" в суд".

Александр Шовковский родился в 1975 году в Киеве. По версии журнала "Украинский футбол" признан девятикратным лучшим вратарем Украины. Шовковский является рекордсменом чемпионата Украины по количеству сыгранных матчей в высшем дивизионе.

В октябре 2016 года Шовковский получил тренерскую лицензию, а спустя два месяца заявил о завершении карьеры игрока.

С сентября 2018 года является ассистентом главного тренера украинской сборной по футболу. С февраля 2020 года Шовковский вступил в должность спортивного эксперта PariМatch.