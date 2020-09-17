ГОРДОН
 
 
Константин Андриюк
Константин Андриюк

Журналист.


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Вместо того, чтобы расследовать тотальную коррупцию, в Доме футбола Украины будут допрашивать трех арбитров

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Просто сейчас. Возле Дома футбола!

На тесты по COVID-19 собралось около 30 арбитров и ассистентов из УПЛ и Первой лиги!

Но трех из этих арбитров параллельно еще и будут допрашивать в рамках расследования комитетом этики и честной игры!

Инициировал это расследование руководитель этого комитета итальянец Франческо Баранка, очевидно, по просьбе своего соотечественника председателя комитета арбитров Украины Лучано Лучи!

Вместо того, чтобы расследовать тотальную коррупцию в нашем арбитраже, которую Лучано Лучи успешно возглавляет, контролирует и наживается на ней, Баранка будет устраивать арбитрам допрос и искать крота, который поделился со мной информацией!

Я предлагаю Лучи и Баранке не искать так называемого крота. Поверьте, вы его не найдете!

Вместо этого я предлагаю Лучи вызывать на допросы:

  • экс-гендиректора "Зари" Рафаилова. И сказать ему в глаза, что он идиот;
  • президента "Агробизнеса" Собуцкого и сказать ему, что он реальный дурак;
  • экс-тренера "Мариуполя" Бабича и сказать ему, что он коронавирусный идиот;
  • президента "Руху" Козловского и сказать ему, что он не просто слепой, а слепой дурак!
Скриншот: Костянтин Андріюк / Facebook
Скриншот: Костянтин Андріюк / Facebook

И вот тогда, в реальных общениях с этими людьми станет ясно – кто есть кто в украинском футболе!

Источник: Костянтин Андріюк / Facebook

Теги: футбол, коррупция, допрос, УПЛ, УАФ, Константин Андриюк
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