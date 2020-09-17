Вместо того, чтобы расследовать тотальную коррупцию, в Доме футбола Украины будут допрашивать трех арбитров

Журналист.
Просто сейчас. Возле Дома футбола!
На тесты по COVID-19 собралось около 30 арбитров и ассистентов из УПЛ и Первой лиги!
Но трех из этих арбитров параллельно еще и будут допрашивать в рамках расследования комитетом этики и честной игры!
Инициировал это расследование руководитель этого комитета итальянец Франческо Баранка, очевидно, по просьбе своего соотечественника председателя комитета арбитров Украины Лучано Лучи!
Вместо того, чтобы расследовать тотальную коррупцию в нашем арбитраже, которую Лучано Лучи успешно возглавляет, контролирует и наживается на ней, Баранка будет устраивать арбитрам допрос и искать крота, который поделился со мной информацией!
Я предлагаю Лучи и Баранке не искать так называемого крота. Поверьте, вы его не найдете!
Вместо этого я предлагаю Лучи вызывать на допросы:
И вот тогда, в реальных общениях с этими людьми станет ясно – кто есть кто в украинском футболе!
Источник: Костянтин Андріюк / Facebook