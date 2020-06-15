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Суд приостановил исключение киевской Федерации футбола из членов Украинской ассоциации футбола

Суд запретил участвовать в заседаниях исполкома Украинской ассоциации футбола и во всех других руководящих органах новоизбранным вице-президентам и членам исполкома.

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6 июня исполкому и конгрессу УАФ рекомендовали исключить ФФК из состава Украинской ассоциации футбола
6 июня исполкому и конгрессу УАФ рекомендовали исключить ФФК из состава Украинской ассоциации футбола
Фото: pixabay.com

Печерский суд Киева 12 июня приостановил исключение Федерации футбола города Киева из членов Украинской ассоциации футбола. Об этом сообщается на сайте ФФК.

Кроме того, суд запретил участвовать в заседаниях исполкома УАФ и во всех других руководящих органах новоизбранным вице-президентам и членам исполкома.

Также суд обязал УАФ предоставить право принимать участие в заседаниях исполкома и других руководящих органов снятым вице-президентам и членам исполкома УАФ.

"Соответственно, суд запретил УАФ, органам юстиции и всем регистраторам совершать действия по регистрации изменений в устав УАФ и смене руководящих органов", – отметили в администрации ФФК.

6 июня члены Комитета по развитию футбола в регионах рекомендовали исполкому и конгрессу УАФ исключить ФФК из состава Украинской ассоциации футбола, отметили в ФФК. 

Согласно заключению комитета УАФ, ФФК должна быть исключена за то, что:

  • не имеет в собственности офиса и стадиона;
  • одну из комиссий ФФК на общественных началах возглавлял специалист, которого привлекали к дисциплинарной ответственности за нарушение положений Кодекса этики и честной игры УАФ;
  • участие председателя ФФК Игоря Кочетова в качестве свидетеля в Спортивном суде в Лозанне по делу не сыгранного в августе 2017 года матча ФК "Мариуполь" – "Динамо" Киев на стороне коллективного члена ФФК "Динамо". По мнению членов комитета, это было недопустимо.

В Федерации футбола города Киева с таким решением не согласились и обратились в суд.

Теги: Киев, футбол, Украина, спорт, УАФ
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