Суд приостановил исключение киевской Федерации футбола из членов Украинской ассоциации футбола

Печерский суд Киева 12 июня приостановил исключение Федерации футбола города Киева из членов Украинской ассоциации футбола. Об этом сообщается на сайте ФФК.
Кроме того, суд запретил участвовать в заседаниях исполкома УАФ и во всех других руководящих органах новоизбранным вице-президентам и членам исполкома.
Также суд обязал УАФ предоставить право принимать участие в заседаниях исполкома и других руководящих органов снятым вице-президентам и членам исполкома УАФ.
"Соответственно, суд запретил УАФ, органам юстиции и всем регистраторам совершать действия по регистрации изменений в устав УАФ и смене руководящих органов", – отметили в администрации ФФК.
6 июня члены Комитета по развитию футбола в регионах рекомендовали исполкому и конгрессу УАФ исключить ФФК из состава Украинской ассоциации футбола, отметили в ФФК.
Согласно заключению комитета УАФ, ФФК должна быть исключена за то, что:
В Федерации футбола города Киева с таким решением не согласились и обратились в суд.