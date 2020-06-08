УАФ подтвердила планы по увеличению числа участников Премьер-лиги до 16 команд

Сейчас в высшей лиге чемпионата Украины по футболу играет 12 команд. Украинская ассоциации футбола собирается в следующем году включить в Премьер-лигу еще четыре клуба.

С 2021 года в высшем дивизионе украинского чемпионата должно играть 16 команд Фото: EPA

Конгресс Украинской ассоциации футбола (УАФ) на заседании 7 июня подтвердил планы по увеличению количества участников чемпионата Украины. Как сообщает пресс-служба УАФ, об этом заявил президент ассоциации Андрей Павелко.

"Мы приняли решение о постепенном увеличении участников Премьер-лиги до 16 клубов. Несмотря на форс-мажорные обстоятельства, постигшие нас в этом году, это решение, хочу подчеркнуть, неизменно. Мы планируем доиграть сезон, а не закончить его досрочно, как в некоторых странах. Наш следующий шаг – возвращение на трибуны болельщиков", – сказал он.

В течение 2014–2016 годов количество команд в украинской Премьер-лиге сократилось с 16 до 12. Так, из-за финансовых проблем прекратили существование харьковский "Металлист" и ФК "Днепр", из-за оккупации Крыма была ликвидирована симферопольская "Таврия".

Решение о расширении количества участников Премьер-лиги до 16 команд исполком УАФ утвердил в марте этого года, незадолго до приостановки чемпионата из-за эпидемии коронавируса. Решение должно вступить в силу в сезоне 2021/2022.