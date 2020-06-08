Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

УАФ подтвердила планы по увеличению числа участников Премьер-лиги до 16 команд

Сейчас в высшей лиге чемпионата Украины по футболу играет 12 команд. Украинская ассоциации футбола собирается в следующем году включить в Премьер-лигу еще четыре клуба.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
С 2021 года в высшем дивизионе украинского чемпионата должно играть 16 команд
С 2021 года в высшем дивизионе украинского чемпионата должно играть 16 команд
Фото: EPA

Конгресс Украинской ассоциации футбола (УАФ) на заседании 7 июня подтвердил планы по увеличению количества участников чемпионата Украины. Как сообщает пресс-служба УАФ, об этом заявил президент ассоциации Андрей Павелко.

"Мы приняли решение о постепенном увеличении участников Премьер-лиги до 16 клубов. Несмотря на форс-мажорные обстоятельства, постигшие нас в этом году, это решение, хочу подчеркнуть, неизменно. Мы планируем доиграть сезон, а не закончить его досрочно, как в некоторых странах. Наш следующий шаг – возвращение на трибуны болельщиков", – сказал он.

В течение 2014–2016 годов количество команд в украинской Премьер-лиге сократилось с 16 до 12. Так, из-за финансовых проблем прекратили существование харьковский "Металлист" и ФК "Днепр", из-за оккупации Крыма была ликвидирована симферопольская "Таврия".

Решение о расширении количества участников Премьер-лиги до 16 команд исполком УАФ утвердил в марте этого года, незадолго до приостановки чемпионата из-за эпидемии коронавируса. Решение должно вступить в силу в сезоне 2021/2022.

Теги: футбол, Украина, Премьер-лига, чемпионат, Андрей Павелко, УАФ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Швы разрывают язык при любом движении. Я в аду". Певица MamaRika перенесла операцию
"Швы разрывают язык при любом движении. Я в аду". Певица MamaRika перенесла операцию
"Счастливые!" Яма обнародовал фото с родителями
"Счастливые!" Яма обнародовал фото с родителями
Свадьба отца, видео со страницы экс-возлюбленного Кличко. Панеттьери завела страницу в Instagram
Свадьба отца, видео со страницы экс-возлюбленного Кличко. Панеттьери завела страницу в Instagram
Шестилетняя блогер Радзинская получила "Бриллиантовую кнопку" от YouTube
Шестилетняя блогер Радзинская получила "Бриллиантовую кнопку" от YouTube
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS