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Исполком УАФ утвердил решение о судьбе чемпионатов первой и второй лиги

Чемпионат 2019/2020 среди команд первой лиги в соответствии с решением исполкома Украинской ассоциации футбола будет доигран, чемпионат среди команд второй лиги – завершен досрочно.

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Исполком УАФ утвердил решение о доигровке чемпионата первой лиги
Исполком УАФ утвердил решение о доигровке чемпионата первой лиги
Фото: uaf.ua

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) 12 июня утвердил решение о возобновлении турнира в первой лиге и досрочном завершении чемпионата среди команд второй лиги, сообщает пресс-служба УАФ.

Таким образом, исполком УАФ утвердил решения, принятые конференцией Профессиональной футбольной лиги (организатор турниров среди команд первой и второй лиг) 11 июня.

В первую лигу поднимутся команды, занимающие первые и вторые места в группах "А" и "Б" второй лиги по итогам уже сыгранных матчей.

"Чемпионат Украины по футболу среди команд клубов первой лиги сезона 2019/2020 возобновить согласно регламенту соревнований ПФЛ с общим количеством участников до 200 человек при условии соблюдения рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий, установленных постановлением главного государственного санитарного врача Украины", – говорится в решении исполкома.

Матчи в первой лиге должны возобновиться 24 июня и продлятся до 11 августа. Плей-офф между командами, занявшими 15-е и 16-е места в первой лиге, и командами, занявшими третьи места в группах "А" и "Б" второй лиги, состоится 15-го и 19 августа.

Чемпионат Украины по футболу приостановили 17 марта из-за распространения коронавируса.

30 мая после смягчения карантина возобновились игры в украинской Премьер-лиге.

Теги: футбол, Украина, чемпионат, карантин, УАФ, Вторая лига, Первая Лига
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