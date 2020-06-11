Клубы Первой лиги Украины решили доиграть футбольный сезон 2019–2020 годов

За возобновление матчей чемпионата Украины проголосовали 11 клубов Первой лиги.

Окончательно утвердить решение о доигровке сезона в Первой лиге должен исполком УАФ Фото: mfc.mk.ua

Клубы Первой лиги решили доиграть чемпионат Украины сезона 2019–2020 годов. Об этом 11 июня сообщает сайт футбольного клуба "Металлист 1925" (Харьков).

Отмечается, что в ходе внеочередной конференции Профессиональной футбольной лиги Украины 11 клубов второго по значимости дивизиона страны поддержали идею возобновления матчей чемпионата. Еще четыре клуба проголосовали против, воздержалась только луцкая "Волынь".

Окончательно утвердить решение о доигровке нынешнего сезона в Первой лиге завтра, 12 июня, должен исполком Украинской ассоциации футбола.

Предварительная дата возобновления игр в чемпионате Первой лиги – 23 июня.

Чемпионат Украины по футболу приостановили 17 марта из-за распространения коронавируса.

30 мая после смягчения карантина возобновились игры в украинской Премьер-лиге.

Клубы Второй лиги сегодня решили не доигрывать чемпионат Украины сезона 2019–2020 годов.