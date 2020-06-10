В Минздраве рассказали, когда украинские болельщики смогут посещать футбольные матчи

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко напомнил, что в большинстве стран, где уже возобновились матчи чемпионатов по футболу, болельщиков на стадионы не пускают.

Украина будет ориентироваться на опыт европейских стран в вопросе открытия матчей по футболу для болельщиков. Об этом 10 июня сообщил на брифинге замминистра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Я, наверное, один их тех, кто хочет, чтобы посещение футбольных матчей было разрешено как можно скорее, но мы внимательно следим за тем, как это происходит в Европе. В частности, матчи Бундеслиги возобновились 16 мая и продолжают проходить без зрителей. Серия А возобновляется 20 июня и [матчи] будут проходить без зрителей. Болельщикам разрешили посещать матчи только в Польше (с 19 июня) и Венгрии (с прошлых выходных)", – отметил он.

При этом, добавил Ляшко, в Венгрии установлено ограничение на заполняемость стадионов – не больше 20%.

По мнению Ляшко, Украине следует ориентироваться на Польшу. "Мы будем, наверное, общаться с польскими коллегами и будем отслеживать [эпидемическую] ситуацию в Польше [после разрешения посещать футбольные матчи] и потом принимать решение", – заключил он.

Точных сроков рассмотрения этого вопроса чиновник не назвал.

Карантин в Украине из-за коронавирусной инфекции действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

17 марта из-за коронавируса был приостановлен чемпионат Украины по футболу. Поединки возобновились через полтора месяца – 30 мая.

По состоянию на утро 10 июня в Украине от COVID-19 скончались 833 человека (за последние сутки 23), а вылечилось 12 769. Всего с начала эпидемии коронавирусную инфекцию подтвердили в 28 381 случае.