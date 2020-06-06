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Стала известна дата возобновления сезона в английской футбольной Премьер-лиге

Розыгрыш АПЛ был остановлен 13 марта из-за вспышки коронавируса. 17 июня матч "Астон Вилла" – "Шеффилд Юнайтед" откроет завершающую часть сезона.

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Премьер-лига возвращается после трехмесячной паузы
Премьер-лига возвращается после трехмесячной паузы
Фото: ЕРА

Английская футбольная Премьер-лига 5 июня объявила расписание матчей после рестарта турнира, прерванного из-за пандемии COVID-19.

Сезон возобновится 17 июня встречей "Астон Вилла" и "Шеффилд Юнайтед", в этот же день сыграют "Манчестер Сити" и "Арсенал". Это перенесенные матчи 28-го тура.

19 июня игрой "Норвича" и "Саутгемптона" начнется 30-й тур.

Известны даты и время начала матчей 30-го, 31-го и 32-го туров. Две встречи из 30 будет транслировать общенациональный вещатель ВВС, остальные игры вошли в платные пакеты ТВ.

Все матчи до конца чемпионата 2019/2020 пройдут без зрителей.

Решение приостановить розыгрыш АПЛ было принято 13 марта на собрании акционеров клубов.

К 6 июня коронавирусом в Великобритании заразилось 284 735 человек (четвертое место в мире), скончалось – 40 344 (второе место).

Теги: футбол, Английская Премьер-лига, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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