"Фантазии Павелко" вряд ли интересны следственной комиссии ВР. У них – вопросы, требующие конкретных ответов. А с этим в Доме футбола нынче туго

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ущербная мифология.

В минувшую пятницу на официальном сайте комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта появилось сообщение по так называемому делу Павелко.

Профильный комитет рекомендовал Верховной Раде принять за основу в первом чтении проект постановления "Об отчете временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства Украины и злоупотребления служебным положением президентом Украинской ассоциации футбола (Федерации футбола Украины), председателем комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Верховной Рады Украины VIII созыва Андрея Павелко при решении вопроса финансирования и реализации бюджетной программы "Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины" в 2017–2018 годах".

Проектом постановления, в частности, предлагается:

Верховной Раде Украины принять к сведению предварительный отчет временной следственной комиссии;

рекомендовать Офису генерального прокурора принять меры реагирования по фактам, приведенным в отчете временной следственной комиссии;

Офису финансового контроля и Счетной палате в течение двух месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления осуществить финансовый аудит и аудит эффективности выполнения бюджетной программы "Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины" в 2017–2018 годах;

способствовать деятельности ВСК и обеспечить информацией, материалами и документами, которые касаются предмета ее деятельности с соблюдением сроков, установленных ст. 19 закона Украины "О статусе народного депутата Украины" (Кабинету Министров Украины, Счетной палате, Офису генерального прокурора, Службе безопасности Украины, Государственному бюро расследований, Национальному антикоррупционному бюро Украины, Министерству внутренних дел Украины, Министерству развития общин и территорий Украины (Министерству регионального развитии, строительства и ЖКХ Украины), Национальной полиции, центральным органам исполнительной власти и местным государственным администрациям, другим органам государственной власти);

продолжить работу временной следственной комиссии на шесть месяцев, по истечению которых заслушать на пленарном заседании Верховной Рады Украины окончательный отчет временной следственной комиссии.

Вскоре парламент рассмотрит вопрос о продолжении работы ВСК. Решительно настроены ее члены, хватает и материалов следствия, чтобы в скором времени вынести окончательный вердикт. В частности, в начале недели заместитель председателя комиссии, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Григорий Мамка в интервью изданию "ГОРДОН" еще раз отметил, что только в Украине по фактам коррупционных преступлений Павелко открыто семь уголовных производств. Широкую огласку процесс расследования получил и в мире.

"Фактически, ущерб, нанесенный государству Павелко с сообщниками, равен общему объему финансирования бюджетных программ – 1,25 млрд грн. По фактам коррупционных преступлений Павелко открыто семь уголовных производств в Украине. Есть производства в Германии, Швейцарии и Кипре. О коррупции в УАФ писали всемирно известные издания L'illustre, Francefootball, Washington Times, Daily Mail. Последние статьи Washington Post и Associated Press в течение суток после их выхода были распространены более 80 изданиями по всему миру. Благодаря Павелко мою страну стали ассоциировать с коррупцией в Европе, США, Японии, даже в Африке и на Тайване.

Сегодня дело Павелко стало личным для каждого неравнодушного украинца. Я сам много лет отдал службе в правоохранительных органах Украины. Уверяю вас, как народный депутат Украины и заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, независимо от того, будут ли продлены полномочия комиссии, я приложу все усилия, чтобы довести это дело до конца и не дать преступникам из УАФ ни единого шанса избежать заслуженного наказания!" – заявив Мамка.

Интересно, что подконтрольные Павелко СМИ в преддверии рассмотрения вопроса о продлении работы ВСК вновь поставили заезженную пластинку о том, что именно экс-президент ФФУ Григорий Суркис якобы инициировал создание комиссии для сведения личных счетов.

Ответ не заставил себя долго ждать. В свойственной ему жесткой, но аргументированной манере почетный член УЕФА не оставил и камня на камне от этой мифологии.

"Хочу развеять сразу несколько мифов, которые гуляют коридорами парламента. Они касаются меня лично в контексте создания Верховной радой специальной ВСК, которая расследует махинации с деньгами госбюджета, направленными в 2017–2018 годах на строительство футбольных полей. "Павелко-гейт" возник вовсе не по итогам рассмотрения полицией заявления Суркиса. Его не существует в природе. Зато довольно весомо и вполне зримо дамокловым мечом над репутацией руководства УАФ давно повисли более десятка журналистских расследований независимых украинских и зарубежных СМИ", – заявил Григорий Суркис в комментарии "РБК-Украина".

Действительно, нетрудно отследить хронологию и убедиться, что именно пресса вызвала общественный интерес к данной теме. И уже затем журналистский фактаж привлек внимание представителей президентской фракции в Верховной Раде. Там резонансные материалы о коррупции под крышей Дома футбола сочли достаточным основанием для специального депутатского расследования. Об этом неоднократно говорилось в прессе и подчеркивалось на заседаниях самой ВСК.

"Второй миф зиждется на ошибочном тезисе о якобы существующей конкуренции между Суркисом и Павелко. Ее не может быть по определению. У нас разная жизненная философия, шкала ценностей и приоритетов. Разные задачи применительно к футболу. Я, к примеру, в течение многих лет аккумулировал и активно вкладывал в его развитие колоссальные интеллектуальные и материальные ресурсы. Павелко же наоборот – за четыре года своего президентства опустошил не им наполненную казну, да еще и нанес сокрушительный удар по имиджу и репутации национальной федерации, которые тоже создавались не его руками", – сказал экс-президент ФФУ.

"В чем же нам конкурировать? Ну не в скандальном же назначении сказочных зарплат – сотни тысяч гривен – узкому кругу обслуживающего его персонала? Или спекулятивном принуждении легенд украинского футбола (сотрудников УАФ) к унизительному клянченью у депутатов индульгенции своему проворовавшемуся работодателю? Тут Павелко – явно вне конкуренции, – в этом, по словам Григория Суркиса, кроется причина третьего мифа, также сочиненного в больном воображении нынешнего главы ФФУ/УАФ. – Это воображение построено на примитивном сценарии виртуальной борьбы позитивного героя с коварными силами зла. Последние, как вы догадались, ассоциируются у Павелко со мной – его главным врагом, которого он должен всякий раз побеждать. Таким образом закомплексованный президент УАФ подымает свою самооценку. Таким способом он возвышается над своим окружением. Мол, смотрите, я противостою не кому-нибудь, а самому Суркису! Очевидно, ему не хватает героики в повседневной рутинной работе. Поэтому он так громко и пиарится на фоне моей фамилии, карикатурно махая деревянной саблей".

Впрочем, по убеждению Григория Суркиса, такие "фантазии Павелко" вряд ли будут интересны членам ВСК. У них к футбольному управленцу будут совершенно конкретные вопросы о реальной жизни федерации, которые будут требовать конкретных ответов. А с этим в Доме футбола нынче туго, что еще раз обнажилось после публикации "РБК-Украина".

Вслед за ней на медиа-площадках, регулярно возвеличивающих Павелко, последовали абсурдные и примитивные реакции с заголовками из коммунистической эпохи. Типа "Война Суркиса против Украинской ассоциации футбола очевидна" или "Суркис начал оправдываться за футбольную ВСК и войну против Павелко".

Откровенно жалкой и никчемной выглядела очередная попытка Павелко противопоставить в пику Суркису пропагандистские речевки из уст звезд футбола. Хотя все, на что те оказались способны, были пространные рассуждения о вреде политизации игры вообще. В итоге, тужась дискредитировать хлесткие высказывания главного врага Павелко, пиарщики последнего еще больше разрекламировали резонансный комментарий Григория Суркиса на своих ресурсах. При этом вряд ли они ввели в заблуждение ту часть футбольной публики, которая хорошо осведомлена об истинных причинах конфликта. О том, кто на самом деле воюет против украинского футбола.

Источник: "ГОРДОН"