"Фантазии Павелко" вряд ли интересны следственной комиссии ВР. У них – вопросы, требующие конкретных ответов. А с этим в Доме футбола нынче туго

Спортивный журналист.
Ущербная мифология.
В минувшую пятницу на официальном сайте комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта появилось сообщение по так называемому делу Павелко.
Профильный комитет рекомендовал Верховной Раде принять за основу в первом чтении проект постановления "Об отчете временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства Украины и злоупотребления служебным положением президентом Украинской ассоциации футбола (Федерации футбола Украины), председателем комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Верховной Рады Украины VIII созыва Андрея Павелко при решении вопроса финансирования и реализации бюджетной программы "Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины" в 2017–2018 годах".
Проектом постановления, в частности, предлагается:
Вскоре парламент рассмотрит вопрос о продолжении работы ВСК. Решительно настроены ее члены, хватает и материалов следствия, чтобы в скором времени вынести окончательный вердикт. В частности, в начале недели заместитель председателя комиссии, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Григорий Мамка в интервью изданию "ГОРДОН" еще раз отметил, что только в Украине по фактам коррупционных преступлений Павелко открыто семь уголовных производств. Широкую огласку процесс расследования получил и в мире.
"Фактически, ущерб, нанесенный государству Павелко с сообщниками, равен общему объему финансирования бюджетных программ – 1,25 млрд грн. По фактам коррупционных преступлений Павелко открыто семь уголовных производств в Украине. Есть производства в Германии, Швейцарии и Кипре. О коррупции в УАФ писали всемирно известные издания L'illustre, Francefootball, Washington Times, Daily Mail. Последние статьи Washington Post и Associated Press в течение суток после их выхода были распространены более 80 изданиями по всему миру. Благодаря Павелко мою страну стали ассоциировать с коррупцией в Европе, США, Японии, даже в Африке и на Тайване.
Сегодня дело Павелко стало личным для каждого неравнодушного украинца. Я сам много лет отдал службе в правоохранительных органах Украины. Уверяю вас, как народный депутат Украины и заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, независимо от того, будут ли продлены полномочия комиссии, я приложу все усилия, чтобы довести это дело до конца и не дать преступникам из УАФ ни единого шанса избежать заслуженного наказания!" – заявив Мамка.
Интересно, что подконтрольные Павелко СМИ в преддверии рассмотрения вопроса о продлении работы ВСК вновь поставили заезженную пластинку о том, что именно экс-президент ФФУ Григорий Суркис якобы инициировал создание комиссии для сведения личных счетов.
Ответ не заставил себя долго ждать. В свойственной ему жесткой, но аргументированной манере почетный член УЕФА не оставил и камня на камне от этой мифологии.
"Хочу развеять сразу несколько мифов, которые гуляют коридорами парламента. Они касаются меня лично в контексте создания Верховной радой специальной ВСК, которая расследует махинации с деньгами госбюджета, направленными в 2017–2018 годах на строительство футбольных полей. "Павелко-гейт" возник вовсе не по итогам рассмотрения полицией заявления Суркиса. Его не существует в природе. Зато довольно весомо и вполне зримо дамокловым мечом над репутацией руководства УАФ давно повисли более десятка журналистских расследований независимых украинских и зарубежных СМИ", – заявил Григорий Суркис в комментарии "РБК-Украина".
Действительно, нетрудно отследить хронологию и убедиться, что именно пресса вызвала общественный интерес к данной теме. И уже затем журналистский фактаж привлек внимание представителей президентской фракции в Верховной Раде. Там резонансные материалы о коррупции под крышей Дома футбола сочли достаточным основанием для специального депутатского расследования. Об этом неоднократно говорилось в прессе и подчеркивалось на заседаниях самой ВСК.
"Второй миф зиждется на ошибочном тезисе о якобы существующей конкуренции между Суркисом и Павелко. Ее не может быть по определению. У нас разная жизненная философия, шкала ценностей и приоритетов. Разные задачи применительно к футболу. Я, к примеру, в течение многих лет аккумулировал и активно вкладывал в его развитие колоссальные интеллектуальные и материальные ресурсы. Павелко же наоборот – за четыре года своего президентства опустошил не им наполненную казну, да еще и нанес сокрушительный удар по имиджу и репутации национальной федерации, которые тоже создавались не его руками", – сказал экс-президент ФФУ.
"В чем же нам конкурировать? Ну не в скандальном же назначении сказочных зарплат – сотни тысяч гривен – узкому кругу обслуживающего его персонала? Или спекулятивном принуждении легенд украинского футбола (сотрудников УАФ) к унизительному клянченью у депутатов индульгенции своему проворовавшемуся работодателю? Тут Павелко – явно вне конкуренции, – в этом, по словам Григория Суркиса, кроется причина третьего мифа, также сочиненного в больном воображении нынешнего главы ФФУ/УАФ. – Это воображение построено на примитивном сценарии виртуальной борьбы позитивного героя с коварными силами зла. Последние, как вы догадались, ассоциируются у Павелко со мной – его главным врагом, которого он должен всякий раз побеждать. Таким образом закомплексованный президент УАФ подымает свою самооценку. Таким способом он возвышается над своим окружением. Мол, смотрите, я противостою не кому-нибудь, а самому Суркису! Очевидно, ему не хватает героики в повседневной рутинной работе. Поэтому он так громко и пиарится на фоне моей фамилии, карикатурно махая деревянной саблей".
Впрочем, по убеждению Григория Суркиса, такие "фантазии Павелко" вряд ли будут интересны членам ВСК. У них к футбольному управленцу будут совершенно конкретные вопросы о реальной жизни федерации, которые будут требовать конкретных ответов. А с этим в Доме футбола нынче туго, что еще раз обнажилось после публикации "РБК-Украина".
Вслед за ней на медиа-площадках, регулярно возвеличивающих Павелко, последовали абсурдные и примитивные реакции с заголовками из коммунистической эпохи. Типа "Война Суркиса против Украинской ассоциации футбола очевидна" или "Суркис начал оправдываться за футбольную ВСК и войну против Павелко".
Откровенно жалкой и никчемной выглядела очередная попытка Павелко противопоставить в пику Суркису пропагандистские речевки из уст звезд футбола. Хотя все, на что те оказались способны, были пространные рассуждения о вреде политизации игры вообще. В итоге, тужась дискредитировать хлесткие высказывания главного врага Павелко, пиарщики последнего еще больше разрекламировали резонансный комментарий Григория Суркиса на своих ресурсах. При этом вряд ли они ввели в заблуждение ту часть футбольной публики, которая хорошо осведомлена об истинных причинах конфликта. О том, кто на самом деле воюет против украинского футбола.
Источник: "ГОРДОН"