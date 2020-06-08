Агитация за сворачивание работы комиссии ВР по Павелко выглядит пощечиной миллионам людей, требующим привлечения казнокрадов к ответственности

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Плевок в лицо.

В минувшее воскресенье руководители Украинской ассоциации футбола еще раз наглядно продемонстрировали, что живут они сугубо собственными интересами. Уважение к соотечественникам, равно как и к действующему законодательству, этим людям просто неведомо.



Речь о нелегально состоявшихся 7 июня во Львове заседаниях сначала исполкома, а затем и конгресса УАФ/ФФУ. В городе, где Премьер-лига из-за тяжелой эпидемиологической ситуации на Галичине даже не рискнула проводить назначенную на тот же день игру "Львов" – "Днепр", постановив перенести ее на поле номинальных гостей.



Уровень абсурдности ситуации откровенно зашкаливает, и можно понять главного редактора журнала "Футбол" Артема Франкова, который направил два открытых письма – сначала, 31 мая, министру здравоохранения Максиму Степанову, а после, 7 июня, премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, министру внутренних дел Арсену Авакову, начальнику Нацполиции Игорю Клименко, министру молодежи и спорта Вадиму Гутцайту и главе Львовской областной госадминистрации Максиму Козицкому.



Во втором из документов Франков привел официальный ответ Министерства здравоохранения: согласно постановлению Кабмина №392 от 20 мая, мероприятие с участием более 50 человек, собранных вместе, недопустимо! А региональные областные власти, учитывая сложность эпидемической обстановки, буквально накануне выходных уменьшили это ограничительное количество вообще до 10. При этом в работе конгресса на "Арене Львов" присутствовало больше 200 человек!



"Уважаемый господа! Искренне прошу вас дать обоснованный ответ: до каких пор УАФ позволит себе столь наплевательское и, главное, безнаказанно наплевательское отношение к законам и постановлениям Украины? Нет сил терпеть, нет сил смотреть на это и нет сил снова и снова сталкиваться с искренним удивлением людей – почему некоторым так много разрешено?", – эти пока так и оставшиеся без ответа вопросы завершают письмо Франкова.

Руководство федерации продемонстрировало свое пренебрежительное отношение к законам Украины, представителям местной и центральной власти, здоровью и жизням коллег. Иначе как плевком в лицо тем, кто в условиях эпидемиологической ситуации скрупулезно следует медицинскому протоколу, составленному при непосредственном участии самой же УАФ/ФФУ, это не назовешь. Боссы из Дома футбола, которые, казалось бы, должны демонстрировать пример законопослушания, показали, что для них этот самый закон не писан вовсе.



Между тем, подставив под удар здоровье членов конгресса, Андрей Павелко подсунул свинью и министру Кабинета Министров Олегу Немчинову, уговорив того присутствовать на стадионном шоу. Явная спекулятивная попытка придать статус нелегальному собранию и узаконить откровенное беззаконие…



"Он [Немчинов] не понимал, куда его втягивают, и на что он подписывается? Что ж, надеюсь, в правительстве найдется, кому разъяснить уважаемому министру, что служить живой рекламой вытирания обуви о закон для государственного чиновника, мягко говоря, не комильфо; в Facebook и Telegram-канале придется как-то оправдываться по этому поводу – а оправданий-то и нет!" – жестко, но справедливо оценил недальновидность политика Франков. И оказался прав.



На пост Немчинова в Facebook о посещении Конгресса УАФ на "Арене Львов" оперативно отреагировал нардеп и основатель медицинской клиники "Борис" Михаил Радуцкий: "Уважаемый господин министр, вы рекламируете для страны нарушение карантинных норм. Завтра буду требовать от премьера официальных объяснений. Кстати, даже решением Львовского областного совета действует запрет на массовые собрания более 10 человек. Львов является одним из лидеров по количеству заболевших. Мне грустно, что чиновники этим еще и гордятся. До встречи на часе вопросов к правительству".



Довольно скоро рекламный пост Немчинова был удален, да только вряд ли это избавит министра от неприятных разбирательств и оргвыводов.



Удивительно, но вопиющее нарушение всех мыслимых постулатов Павелко и компанией осталось незамеченной двумя нашими ведущими ТВ-программами – "Великим футболом" и "Профутболом". Ни в одном из выпусков, уделивших внимание львовским посиделкам, не была дана принципиальная оценка беспрецедентному происшествию, и не было акцентировано на том, что организованные УАФ заседания по сути своей были незаконны! Ведущие много говорили о принятых исполкомом и конгрессом решениях, но умолчали о лежащем на поверхности произволе и правовом нигилизме со стороны Павелко. Чем, безусловно, вызвали возмущение у футбольной аудитории, держащей руку на пульсе эпидемической ситуации в регионе.



Кто с кем сводит счеты?



Ожидается, что Верховная Рада еще на полгода продлит полномочия Временной следственной комиссии, расследующей злоупотребления с госбюджетом при постройке площадок с искусственным покрытием. И это, безусловно, сейчас самая актуальная проблема для одиозного казнокрада.



Судя по всему, ВСК продвинулась далеко, однако ей еще необходимо время для сбора новой информации и уточнения уже собранных доказательств, изобличающих Павелко. Не говоря о том, что стараниями журналистов продолжают открываться ранее не обнародованные страницы из криминальной биографии главы УАФ/ФФУ.



Тот же Артем Франков в начале прошлой недели подробно расписал, как национальная федерация присвоила деньги ФИФА и УЕФА, предназначенные для строительства базы национальных сборных в Княжичах.



Так, по свидетельству автора, на переданные $2,25 млн в рамках программы "ФИФА Форвард" УАФ/ФФУ собиралась приобрести участок площадью 12,31 га. Соответствующие намерения были подтверждены документально и переданы в Цюрих, после чего та самая земля была куплена всего за… $306 тыс. В чьих карманах осела почти двухмиллионная разница, догадаться не сложно. А что касается строительства, то оно до сих пор не начато, хотя по предварительным планам открытие базы должно состояться в августе 2020-го…



"Ну-с, ФФУ, превратившаяся по ходу "строительства" в УАФ, – чем ответите на сей раз, доблестные руководители, на которых уже пробы негде ставить? Очередной порцией зловещего и многозначительного молчания?! Думаю, так и будет, – настаивает Франков. – А потому куда полезнее и перспективнее было бы достучаться до рядовых членов УАФ/ФФУ, продолжающих покрывать все эти безобразия и усердно делать вид, что ничего такого не происходит и они тут ни при чем. Мужики, ну послушайте же меня! Неужели вы так низко цените свою честь, совесть, репутацию и что там у вас притаилось глубоко внутри, если за ежемесячную подачку в 100 тыс. грн позволяете таким вот образом вытирать о вас ноги и множить на ноль? Неужели никто из вас так и не отважится высказаться на исполкоме или конгрессе, задав всем очевидные вопросы, первым из которых должен идти "Где деньги?", а там уже следующие – "Где завод?", "Где база?" и все прочее".



Впрочем, в "бунт на корабле", способный вывести Павелко на чистую воду, верится с трудом. Рычагов и полномочий, с помощью которых можно реально повлиять на ситуацию, у ВСК – куда больше, а сигналы, поступающие в Верховную Раду, должны лишь упрочить позиции комиссии.



В начале прошлой недели обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю, спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову и всем народным депутатам обнародовал председатель ОО "Инициативы будущего" Александр Воробей. Его главный посыл – довести до конца расследование футбольной коррупции, в частности деятельности Павелко.



В документе идет речь и о "лживых" декларациях главы УАФ/ФФУ, и о конфликте интересов, и о присвоении бюджетных денег и средств международных футбольных организаций под предлогом строительства площадок, и о коррупционных манипуляциях с использованием фирм-прокладок, и об афере со "сбежавшим" в Краматорск заводом.



"Павелко и его банда сталкивают украинский футбол в пропасть, сжигая международную репутацию Украины. Его уже выгнали из дисциплинарного комитета ФИФА, а сам он стал объектом разоблачительных статей таких мировых гигантов журналистики, как Washington Post, Daily Mail, Associated Press, а кроме того – расследований в ряде стран и организаций. Похоже, комиссия подобралась к Павелко достаточно близко. Но до привлечения виновных в масштабных хищениях к ответственности еще много совместной работы. Поэтому мы просим власть не уподобляться своим предшественникам, а максимально широко содействовать расследованию циничных коррупционных схем, выстроенных Павелко", – говорится в обращении.



Вынужденный прибегнуть к контрмерам воришка с Лабораторного переулка заручился поддержкой политических соратников, которые ранее вообще отказались голосовать за создание ВСК. Но теперь, когда парламентская фракция "Европейская солидарность", очевидно, почуяла "запах паленного" вокруг Павелко, ее представители неожиданно захотели тоже войти в состав ВСК. При этом не прекращаются попытки дискредитации действующих членов комиссии, намекая на то, что те, якобы, впустую тратят время.



И в данной ситуации стоит говорить не столько о влиянии и авторитете Павелко, сколько о некоем организованном сопротивлении поиску истины и принятию справедливого решения. Сопротивлении, которое исходит от людей, крайне незаинтересованных в том, чтобы вся правда о коррупции на футбольной почве вылезла наружу и стала достоянием гласности. Ведь вполне очевидно, что Павелко хотя и исполнял ключевую роль в преступных схемах, никак не смог бы провернуть их в одиночку. Отсюда и саботаж работы ВСК внутри парламента, и медийные наскоки на членов комиссии извне.



Что касается аргументов в защиту Павелко, то выглядят они достаточно поверхностными, даже комичными и уж точно не могут считаться адекватным ответом на многочисленные обоснованные обвинения, выдвинутые независимыми журналистами.



Так, например, сайт "Українські національні новини", оплачиваемый из кармана Павелко, цитирует депутата Ирину Верещук, по мнению которой работа ВСК представляет собой некую "политизацию".



"У меня сложилось мнение, что это какая-то политизация. Хотя трудно сейчас говорить, что мы отделены от политики, потому что мы есть политики, и в принципе любая работа является политической, в том числе и работа ВСК. Мы же не следователи, не прокуроры. И конечно, что любой процесс можно назвать политизированным. Однако, когда видно, как по мне, искусственность такого процесса – а я еще раз повторю, я не видела большого резонанса – и мне это больше похоже на то, что кто-то с кем-то хочет свести счеты".



С Ириной Верещук сложно не согласиться. Но с небольшой поправкой. Мы действительно имеем дело с публичным процессом сведения счетов. И выглядит это вполне логично, без какой-либо конспирологии – депутаты, обещавшие своим избирателям бороться с коррупцией в любом ее виде и на всех этажах власти, честно и принципиально сводят счеты с помощью ВСК (в рамках действующего законодательства) с носителями этой коррупции. Что не так? Рядовому избирателю все понятно. Кому – нет?



Поэтому агитация некоторых нардепов за сворачивание работы комиссии по расследованию злоупотреблений Андрея Павелко выглядит пощечиной миллионам людей, требующим от новой власти привлечения казнокрадов к суровой ответственности. Именно поэтому ВСК просто обязана выполнить свою миссию до конца, сколько бы для этого не понадобилось дополнительного времени.

Иначе всегда будут находиться злоумышленники, искусственно создающие дефицит регламента для обстоятельного расследования коррупционных схем. Иначе безответственные демагоги, нанятые УАФ, угодливо запудрят раковую опухоль, не оставляя футбольному организму надежды на скорое выздоровление.

Источник: "ГОРДОН"