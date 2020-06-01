На "строительстве" базы национальных сборных в селе Княжичи ФФУ киданула ФИФА почти на $2 млн

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

В развитие темы. Куда же уходят средства, который ФФУ/УАФ получает по различным программам ФИФА и УЕФА – неужели напрямую в карманы элитных потребителей во главе с Павелко?

Нет, не все так прямо и тупо. Иногда наши воротилы заботятся навесить на свои действия фиговый листок целевых инвестиций в инфраструктуру. На деле, правда, опять-таки выходит болт – похабный и разве что слегка прикрытый болт, который достается клубам – в частности, и всему футболу Украины – в целом…

Давно обещал вам разобраться со "строительством" базы национальных сборных в селе Княжичи, что под Киевом. Выполняю.

Этот проект был громко анонсирован и разрекламирован еще в бытность мою членом исполкома ФФУ. Прекрасно помню мощный позитив, излучаемый в 2017 году всеми собравшимися на пятом этаже Дома футбола по столь приятной, спору нет, теме. Тогдашний президент Премьер-лиги Владимир Генинсон даже попросил зарезервировать за ним место для рыбалки на заре… Проект был красив и аппетитно свисал с наших ушей умело нарезанной лапшой.

С той поры минуло три года или около того. Как же чувствует себя база в Княжичах? Верно, никто о такой слыхом не слыхивал и, тем более, строем не страивал. Может быть, на ее возведение элементарно не хватило денег? Или еще какие причины помешали? Коронавирус фундаменты пожрал?..

Отнюдь. Они просто сперли и эти деньги тоже. Сейчас покажу как.

Согласно документам, которые имеются в моем распоряжении, ФФУ привлекла "под базу" следующие немалые средства:

перенаправила €4,5 млн из числа полученный от УЕФА в рамках программы "Хет-трик" (согласовав это с главой департамента УЕФА по развитию национальных ассоциаций Тьерри Фавром);

получила от ФИФА $2,25 млн в рамках программы "ФИФА Форвард".

Проект в целом оценивался в €14,5 млн (размах! громадье! Наполеон нервно курит в коридоре вместе с Бонапартом!), но указанных сумм, мягко говоря, хватало как минимум на приобретение земельного участка и начало работ. Более того, деньги ФИФА согласно так называемому "контракту согласованных целей", заверенному менеджером ФИФА Оливером Юнгом, напрямую предназначались для покупки земли. К лету 2018 года все $2,25 млн были получены.

И что вы думаете? Конечно же, купили землю! Другой вопрос – как и почем. Судите сами – бог или дьявол скрывается в этих подробностях.

В декабре 2017 года ФФУ направила в ФИФА подготовленное неким Александром Лыго (представителем продавцов земли, неких Балыкиных) обоснование расходов, согласно которым рыночная цена облюбованного под стройку куска земли (на самом деле, 11 соседствующих участков общей площадью 12,31 га) составляла без малого $2,6 млн. Опубликованная в интернете переписка генерального секретаря ФФУ Юрия Записоцкого и начальника департамента правовой работы ФФУ Василия Шкудуна демонстрирует недовольство генсека "занижением" стоимости земли: "По верхнему пидрахуй!". Подчиненные "пидрахуи" взяли под козырек и выдали на-гора именно $2,6 млн.

А 6 февраля 2018 года Вадим Костюченко от имени ФФУ осуществил покупку всех этих 12,31 га – внимание! – за $306 тыс. То есть меньше чем за 14% втюханной Международной футбольной федерации цифры!

Получается, что ФФУ киданула ФИФА на сумму немногим меньше $2 млн. Это как минимум вызывает вопросы ко всем участникам этой сделки и неизбежно становится предметом запроса в саму ФИФА – насколько она и ее менеджеры в курсе происходящего? Об интересе правоохранительных органов к такого рода сделкам скорбно умолчу – по идее, он должен возникать автоматически, без журналистских расследований и прочих понуканий!

Не знаю, следует ли отнести к лирическим другие подробности происходящего. Скорее всего, они лирико-драматические и уж точно криминальные. Первая и наиважнейшая подробность: в Княжичах на предмет строительства базы сборных еще и конь не валялся! За три, ладно, пускай "всего лишь" за два с лишним года.

Согласно опять-таки служебным документам ФФУ, работы должны были стартовать в марте 2018 года и завершиться – еще раз внимание! – в августе 2020-го. Вуаля, через три месяца все заинтересованные лица и прочие широкие круги футбольной общественности приглашаются на открытие беспрецедентного объекта! Что, до сих пор не разослали приглашения? Ах да, это, наверное, из-за карантина…

На самом деле, еще в апреле 2018 года некая Алиса Войтенко рассылала юристам ФФУ проекты – подчеркиваю, проекты! – договора на генеральное проектирование объекта. То есть до начала реальных работ было еще ой как далеко. Хотя предположить, что они не начнутся даже в апреле 2020 года, мог только очень хорошо знающий подходцы руководства Федерации футбола человек. За минувшие два с лишним года число таких значительно возросло, но тогда – увы и ах.

Добавим, что, по мнению ряда специалистов, на болотистой почве задействованного участка в Княжичах физически невозможно построить разрекламированный объект. Таким образом, сделка по приобретению земли и шумиха вокруг проекта послужила не более чем поводом для выманивания очередных "евротраншей".

Пытливый читатель обязательно задаст очевидный вопрос: а что делается с другими деньгами из Европы – €4,5 млн, полученных от УЕФА по программе "Хет-трик"? О, с ними тоже интересная история. В пояснительной записке, адресованной комиссии по этике ФИФА, глава ФФУ Андрей Павелко утверждает, что эти деньги с момента их получения в 2016 году так и лежат нетронутыми на счетах в трех банках. Как говорил классик, свежо предание, да верится с трудом – чтобы Павелко и его присные больше трех лет мариновали такую сумму, особенно учитывая, что к надвигающемуся августу строительство уже должно было быть завершено? Они сами-то верят тому, что пишут?! А потому мы имеем полное право предположить, что судьба €4,5 млн ничуть не менее печальна, чем у прочих "хет-триковских" миллионов, растраченных под предлогом "завода по производству искусственного покрытия" и других афер. Вообще, тратили куда угодно – лишь бы не вкладывать напрямую в футбольную инфраструктуру, поля, площадки, стадионы!

На фоне всего вышеописанного появление в реестре земельных собственников Княжичей по соседству с виртуальной базой неких Записоцких (конечно же, не более чем однофамильцев генерального секретаря ФФУ, я не ошибаюсь?) выглядит мелочью, не стоящей какого бы то ни было внимания.

Ну-с, ФФУ, превратившаяся по ходу "строительства" в УАФ, – чем ответите на сей раз, доблестные руководители, на которых уже пробы негде ставить? Очередной порцией зловещего и многозначительного молчания?!

Думаю, так и будет. А потому куда полезнее и перспективнее было бы достучаться до рядовых членов ФФУ/УАФ, продолжающих покрывать все эти безобразия и усердно делать вид, что ничего такого не происходит и они тут ни при чем. Мужики, ну послушайте же меня! Неужели вы так низко цените свою честь, совесть, репутацию и что там у вас притаилось глубоко внутри, если за ежемесячную подачку в 100 тыс. грн позволяете таким вот образом вытирать о вас ноги и множить на ноль? Неужели никто из вас так и не отважится высказаться на исполкоме или конгрессе, задав всем очевидные вопросы, первым из которых должен идти "Где деньги?", а там уже следующие – "де завод?", "Где база?" и все прочее.

Мужики, ну же! Мужики? Эх, мужики…

Источник: "ГОРДОН"