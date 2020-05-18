Павелко и другие участники аферы с футбольными площадками суетятся сейчас, как тараканы на кухне, где хозяин зажег свет и уже снял с ноги тапок

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Я так и думал, господа. Прошу, прошу…" (с)

Нардеп от "Европейской солидарности" Михаил Бондар активно включился в "разоблачение" деятельности Временной следственной комиссии Верховной Рады по аферам Павелко и Кº .

Защитник и даже гарант (!) убийц вдруг очнулся под предполагаемый занавес работы ВСК и принялся окучивать все доступные ему СМИ, вопия о великой пользе футбольных площадок по полтора миллиона, невинности главы ФФУ/УАФ и заказном характере обвинений. В принципе, все понятно – не случайно же сей "борец за справедливость" прорезался именно сейчас.

Достаточно привести простенький смысловой ряд "два в одном" или "Павелко и Порошенко в одном бокале": Блок Петра Порошенко – воровство, коррупция, крышевание – "Европейская солидарность" – любой ценой уйти от ответственности, Федерация футбола Украины – воровство и коррупция под крышей – Украинская ассоциация футбола – любой ценой уйти от ответственности. Уловили общее? Все настолько на поверхности…

Стоит слегка удивиться лишь тому, что в поддержку Павелко прозвучал только одинокий голос Бондаря. Остальные бывшие БППшники, а ныне ЕСники явно отморозились, бросив на амбразуру самого зашкваренного. Вышла поддержка из разряда "лучше б ты молчала". К сожалению, связь между партией Бондаря и Порошенко с нынешними делишками Павелко несколько глубже, чем может показаться на первый взгляд. Помните политячейку, в которую усердно и, чего греха таить, успешно Павелко превращал исполком Федерации футбола? Она накрылась медным тазом по итогам выборов, но умело использовала этот таз как прикрытие и зыркает туда-сюда, выбирая момент, чтобы снова явить себя во всей красе.

Разумеется, кроме политики, участников этого процесса зачастую объединял прямой материальный интерес – в реализации аферы с теми самыми площадками по несусветной цене и с предоплатой. Вот они и суетятся сейчас, как тараканы на кухне, где хозяин зажег свет и уже снял с ноги тапок… Погребальным звоном стучится им в виски и барабанные перепонки история подчиненного Павелко, директора пресловутого "завода-беглеца" Андрея Бондаренко, к которому правоохранительные органы уже подобрались очень близко, усадив на подписку о невыезде. Его вина, цитирую: "…в совершении инкриминированных криминальных правонарушений полностью доказывается собранными доказательствами, в том числе… выводом комплексной товароведческой, инженерно-технической и экономической экспертизы…".

Страшно? Конечно! Вот и бегают, вот и пищат! И сам по себе этот писк с огромной силой свидетельствует в пользу работы ВСК – значит, достали! Зашевелилось кубло… Обратили внимание, как целый "завод" в срочном порядке сдриснул в Краматорск?! Понятно, что дело не только, а порой и не столько в "заводе", но сам по себе "побег" очень показателен. Однако неразборчивые СМИ строчат, а темный народ читает и охает. Работают и специально подготовленные люди, которым поставлена задача – заговорить и утопить любые дела против ворья из предыдущей власти – хоть футбольного, хоть какого. В таких условиях – честь, хвала и наилучшие пожелания участникам ВСК, благодаря которым этот воз все же сдвинулся с мертвой точки. А главное – пожелание ни в коем случае не останавливаться и довести это дело до логичного завершения.

Эх, если б еще не только в футболе! Буквально в последние дни удалось вытащить на поверхность новые неприглядные делишки Павелко. Они, эти делишки, с одной стороной стали продолжением и отражением обвинений, с которыми давно выступают отдельные непримиримые украинские журналисты и общественные организации. С другой – за границей наконец-то прозрели и брезгливо отбросили в сторону персонажа, "лучшие" стороны которого в свое время прозевали. Конечно, история с позорным вылетом главы ФФУ/УАФ из дисциплинарного комитета ФИФА стоит особняком. Несколько сотен самых разных сайтов, изданий самых разных направлений и политических принадлежностей по всему миру подхватили тему "подвигов" Павелко. Associated Press, The Washington Post, Daily Mail… Теперь о нем знают от Вашингтона и Нью-Йорка до Нью-Дели и Джакарты, от Тромсе и Рейкьявика до Претории и Йоханнесбурга!

Увы, не такой славы искала молодая Украинская республика для себя и своих граждан, ох, не такой… Нам остается лишь надеяться, что УЕФА вслед за ФИФА разберется с пребыванием в своих рядах этой самой персоны, и воздух в международном футболе станет намного чище, целебно сказавшись и на атмосфере в нашей стране.

Но все сказанное отнюдь не означает, что нам в Украине следует остановиться, сложить руки и ждать, чего там еще решат в Ньоне и Цюрихе. Ни в коем случае! Предстоит выяснить не только новые подробности криминальных деяний Павелко и его камарильи, но и поименно назвать тех, кто все эти годы изо всех сил мешал торжеству правосудия и очищению футбола. В этом плане продление работы ВСК необходимо и должно произойти, невзирая ни на какие одинокие подвывания. "Комические куплеты" Бондаря напомнили мне второе, кажется, заседание ВСК, на которое павелкинская банда тупо свезла представителей различных регионов страны. Простых зависимых и подневольных людей. Тренеров и директоров. Им было предписано одно: произнести речь в стиле "Спасибо Андрею Павелко за наше счастливое детство!" А именно – воспеть опять же площадки с искусственным покрытием, ни в коем случае не затрагивая вопрос, кто и сколько за все это заплатил…

Михаил Бондар явно из того же отряда – приехавши к заседанию. Эй, повторяю для особо одаренных: никто не против площадок как таковых, однако нормальные люди спрашивают о цене, возмущаются, услышав ответ (особенно если знают, что это могло быть сделано бесплатно), и требуют посадить тех, кто нагрел руки, прикрываясь детьми, их родителями и футболом в целом! Вы слышите, господин Бондар? Хотя к кому я обращаюсь… Ладно, лишь бы караван неуклонно продолжал свое движение.

Источник: "ГОРДОН"