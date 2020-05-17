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Константин Андриюк
Константин Андриюк

Журналист.


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Составил легкий список расследований о Павелко, заводе, траве и всем, всем, всем

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Продолжаю исследовать тему временной следственной комиссии (ВСК) по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства и злоупотребления служебным положением президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Павелко при строительстве футбольных полей с искусственным покрытием.

Увидел случайно высказывание действующего нардепа Михаила Бондара, который считает: "Народные депутаты из ВСК пытаются найти информацию, которой не существует."

Составил вместе два простых пазла:

  • Михаил Бондар – нардеп от партии "Европейская солидарность";
  • Андрей Павелко – экс-нардеп от партии БПП, экс-председатель бюджетного комитета, при лоббировании которого и выделили суммарные 1,28 млрд грн из бюджета на эти футбольные поля.

На этом уже можно ставить точку.

Но вдруг нардеп Бондар не в курсе, что есть информация от журналистов. И ответов на нее до сих пор не существует.

Поэтому я составил легкий список этих расследований о заводе, траве и всем, всем, всем.

  • "Чергова зрада". Бізнес на бюджеті: трава Андрія Павелка" https://youtu.be/1nJylkNE5h4.
  • "Ліга футбольної корупції. Хто заробляє на зелених газонах". "Наші гроші" №216 (7 мая 2018 года) https://youtu.be/OgolmEomSQ4.
  • "Автогол: як ФФУ Павелка викрила власну нелегальну схему". "Наші гроші" №246 (3 декабря 2018 года) https://youtu.be/8ELg3NBhSz0.
  • "Трофеї Павелка: Bentley, Мальдіви та позолочена квартира". "Наші гроші" №243 (12 ноября 2018 года) https://youtu.be/IrfWqW3z354.
  • "Спецпроєкт "Операція – Федерація" https://youtu.be/T26cJebjnHA.
  • "Офшорне чтиво". Павелко, Емірати та корупція в українському футболі". "Схемы" №190 https://youtu.be/E85fKH_KiUI.

Список далеко не полный, выбраны только самые громкие расследования. Поэтому могу только порекомендовать нардепу Бондару начать просмотр. Гарантирую: это зрелище, от которого сложно будет оторваться!

Источник: Kostyantyn Andriyuk / Facebook

Теги: Верховная Рада, футбол, коррупция, бюджет, ФФУ, Андрей Павелко, расследование, журналисты, Временная следственная комиссия, Михаил Бондар
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