Составил легкий список расследований о Павелко, заводе, траве и всем, всем, всем

Продолжаю исследовать тему временной следственной комиссии (ВСК) по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства и злоупотребления служебным положением президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Павелко при строительстве футбольных полей с искусственным покрытием.

Увидел случайно высказывание действующего нардепа Михаила Бондара, который считает: "Народные депутаты из ВСК пытаются найти информацию, которой не существует."

Составил вместе два простых пазла:

Михаил Бондар – нардеп от партии "Европейская солидарность";

Андрей Павелко – экс-нардеп от партии БПП, экс-председатель бюджетного комитета, при лоббировании которого и выделили суммарные 1,28 млрд грн из бюджета на эти футбольные поля.

На этом уже можно ставить точку.

Но вдруг нардеп Бондар не в курсе, что есть информация от журналистов. И ответов на нее до сих пор не существует.

Поэтому я составил легкий список этих расследований о заводе, траве и всем, всем, всем.

Список далеко не полный, выбраны только самые громкие расследования. Поэтому могу только порекомендовать нардепу Бондару начать просмотр. Гарантирую: это зрелище, от которого сложно будет оторваться!

Источник: Kostyantyn Andriyuk / Facebook