Составил легкий список расследований о Павелко, заводе, траве и всем, всем, всем

Журналист.
Продолжаю исследовать тему временной следственной комиссии (ВСК) по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства и злоупотребления служебным положением президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Павелко при строительстве футбольных полей с искусственным покрытием.
Увидел случайно высказывание действующего нардепа Михаила Бондара, который считает: "Народные депутаты из ВСК пытаются найти информацию, которой не существует."
Составил вместе два простых пазла:
На этом уже можно ставить точку.
Но вдруг нардеп Бондар не в курсе, что есть информация от журналистов. И ответов на нее до сих пор не существует.
Поэтому я составил легкий список этих расследований о заводе, траве и всем, всем, всем.
Список далеко не полный, выбраны только самые громкие расследования. Поэтому могу только порекомендовать нардепу Бондару начать просмотр. Гарантирую: это зрелище, от которого сложно будет оторваться!
Источник: Kostyantyn Andriyuk / Facebook