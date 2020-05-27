Павелко не топ-менеджер, а понтовитый аферист, который в истерике прячется от грядущего вердикта комиссии ВР за чужими спинами

Дешевый приколист.

Один из последних крутых лайфхаков президента УАФ – это комедийная сценка на тему создания альтернативной ВСК для расследования собственных злоупотреблений деньгами госбюджета при строительстве футбольных полей в 2017–2018 годах.

Не доверяет Павелко комиссии, организованной Верховной Радой, сомневается в ее объективности и политической неангажированности. А потому считает, что более продлять срок ее работы не стоит. Мол, и так за полгода нервы попортили, а правильных, с его точки зрения, выводов до сих пор не сделали. Нет больше сил и терпения выносить это глумление над вверенной ему подследственной федерацией.

Примерно такие протестные мысли, очевидно, и подвигли Павелко осквернить действующую депутатскую ВСК, навесив на нее ярлыки "скандальная" и "политизированная". А для пущей убедительности в нецелесообразности продолжения работы чуждой ему комиссии глава УАФ выгнал на баррикады титулованный футбольный народ.

Но, как вскоре оказалось, никто из "альтернативных экспертов" – ни Маркевич, ни Протасов, ни Ващук с Демьяненко, ни Петраков, ни даже трио обладателей "Золотых мячей" не в состоянии четко и аргументированно артикулировать претензии к деятельности ВСК. Все они свелись к тому, что "нам кажется" и "складывается впечатление"…

Оно и понятно, когда люди с трудом читают с чужого листа, даже элементарная логика в их манифестах напрочь отсутствует. А тут их заставляют бросать громкие обвинения в адрес профессиональных юристов. Но ведь, кроме демагогии, крыть нечем…

Таким образом, соорудить из мухи слона и торговать слоновой костью у Павелко не получилось. Альтернативное движение подконтрольной ему группы работников УАФ, выступивших в защиту "непорочной" чести и достоинства начальника, выглядело как заурядное цирковое представление.

Никто из парламентариев всерьез даже не воспринял демарш футбольных звезд в непрофильном для них флешмобе, хотя самодеятельность и была рассчитана на публику в здании под куполом на Грушевского. А главный режиссер этих совковых постановок в очередной раз доказал, что никакой он не топ-менеджер, а так себе – дешевый приколист. Или понтовитый аферист, воровато прячущийся в истерике от грядущего вердикта ВСК за чужими спинами.

Источник: Сергей Васильев / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора