Нардеп Мамка: По фактам коррупционных преступлений Павелко в Украине открыто семь уголовных производств

В ноябре прошлого года Верховная Рада Украины создала временную следственную комиссию по расследованию нарушения законодательства президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Павелко при реализации бюджетной программы "Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины" в 2017–2018 годах. В ближайшее время парламент должен заслушать отчет о результатах полугодовой деятельности комиссии и решить вопрос о продлении ее работы. О том, чего удалось достичь ВСК на сегодняшний день и о возможных направлениях дальнейшего расследования рассказал заместитель председателя комиссии, народный депутат от "Оппозиционного платформы – За жизнь", заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Григорий Мамка.

– З якими складностями зіткнулися члени ТСК під час своєї роботи?

– Діючи під крилом попередньої влади, Павелко перетворив національну футбольну федерацію на потужне організоване злочинне угруповання, до якого увійшли, у тому числі, десятки народних депутатів та високопосадовців.

Від самого початку роботи ТСК почалася безпрецедентна протидія з боку керівництва УАФ, її комерційних структур, численних публічних діячів і політиків, прямо пов’язаних із Павелком та його покровителями.

Відчуваючи наближення невідворотної відповідальності за вчинені злочини, вони всіма силами намагалися дискредитувати роботу комісії та окремих її членів, запевнити суспільство в тому, що ТСК непотрібна. Зараз вони поширюють нахабну брехню про підкуп членів ТСК, замовний характер і політичне підґрунтя діяльності ТСК, звинувачують мене та інших членів комісії у перевищенні повноважень та діяльності в інтересах окремих зацікавлених осіб.

Злочинці використовують усі можливі ресурси задля того, щоб згорнути роботу комісії і не дати нам завершити розпочате розслідування, бо чітко розуміють – кінцевим результатом цього розслідування стануть обвинувальні вироки всім організаторам корупційних схем в УАФ, і в першу чергу Андрію Павелку.

– Чому протидіють, як ви кажете, саме розслідуванню ТСК? Адже у правоохоронців набагато більше і технічних можливостей, і повноважень.

– Справа не стільки в можливостях і повноваженнях, скільки в незалежності ТСК, неможливості її купити або примусити закрити очі на очевидні та кричущі факти масштабних корупційних зловживань керівництва УАФ.

Кримінальні провадження, розпочаті Генпрокуратурою, Національною поліцією та НАБУ за фактами розкрадання керівництвом УАФ коштів бюджетної програми – банально не розслідувались по півтора року. Вони з самого початку були заблоковані згори владною верхівкою, яку обслуговував Павелко, використовуючи УАФ, як інструмент політичного піару та джерело фінансування партійних видатків.

І саме діяльність ТСК дала поштовх до активізації цих проваджень. Як наслідок, слідством було встановлено і підтверджено експертизою факт нахабного пограбування держави з боку дочірнього підприємства УАФ – ТОВ "ФФУ Продакшн" при будівництві 66 майданчиків у місті Києві. На завищенні цін штучного покриття було привласнено 9,4 млн грн. А по всій Україні, нагадаю, за два роки реалізації бюджетної програми мало бути побудовано 760 майданчиків!

Директору ТОВ "ФФУ Продакшн" Андрію Бондаренку, який безпосередньо підписав акти з умисно завищеними цінами, у березні було повідомлено про підозру у службовому підробленні та привласненні бюджетних коштів у особливо великих розмірах.

Поки що це лише виконавці. Але організатори схеми розкрадання коштів бюджетної програми чудово розуміють – скоро вони теж стануть підозрюваними. Саме тому вони бояться продовження діяльності ТСК. Бо ТСК не дозволить спустити кримінальні провадження на гальмах.

– Наскільки далеко просунулася ТСК у своєму розслідуванні зловживань із коштами бюджетної програми? І що вдалося правоохоронцям?

– На сьогодні комісія отримала колосальний обсяг інформації та документів, які беззаперечно доводять, що керівництво УАФ на чолі з Андрієм Павелком під виглядом будівництва спортивних майданчиків для дітей організовано цинічне розкрадання бюджетних коштів.

Ми склали графічну схему прийняття рішень при запровадженні бюджетної програми "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах України".

Схема прийняття рішень при запровадженні бюджетної програми "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах України". Інфографіка: Пресслужба Григорія Мамки

Усі ті факти корупції в УАФ, про які писали журналісти в Україні та по всьому світі, зараз знаходять своє підтвердження в матеріалах ТСК та, що не менш важливо, у матеріалах кримінальних проваджень.

У рамках одного з кримінальних проваджень слідством було проведено негласні слідчі дії – отримано доступ до електронного листування керівництва УАФ та її комерційних структур. Зокрема, це листування першого віцепрезидента УАФ Вадима Костюченка і генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького, того ж таки Андрія Бондаренка, якого вже повідомлено про підозру.

Ці листування детально ілюструють усі етапи зародження, формування та реалізації злочинного умислу керівництва УАФ на чолі з Павелком щодо розкрадання бюджетних коштів.

Павелко та Костюченко ще 2015 року знали про можливість будувати футбольні майданчики з найкращим штучним покриттям європейського виробництва вартістю один мільйон гривень за майданчик. Вони отримували конкретні комерційні пропозиції від будівельних фірм. І для цього УАФ не потрібно було будувати власний неконкурентоздатний завод, який нещодавно поспіхом вивезли до Краматорська.

Ту саму вартість будівництва майданчика – один мільйон гривень – нарахували підлеглі Павелка 2017 року.

Тим не менше, 30 листопада 2017 року на офіційному сайті Мінрегіону було розміщено як рекомендований УАФ типовий проєкт такого майданчика з кошторисною вартістю майже 1,5 млн грн і вимогою використовувати виключно штучну траву від ТОВ "ФФУ Продакшн".

Створення на замовлення УАФ типового проєкту футбольного майданчика із завищеною вартістю. Інфографіка: Пресслужба Григорія Мамки

У той же час Запісоцький, який повністю контролював діяльність ТОВ "ФФУ Продакшн" і не міг не знати про реальну вартість будівництва, у складі комісії Мінрегіону голосував за затвердження обсягів фінансування по 1,5 млн грн на майданчик.

Тобто Павелко, Костюченко та Запісоцький, за попередньою змовою, яка виникла ще 2015 року, реалізували протягом 2016–2019 років злочинну схему привласнення бюджетних коштів шляхом безпідставного завищення вартості футбольних майданчиків. На кожному із 760 майданчиків за Бюджетною програмою вони заклали по пів мільйона завищення, що призвело до втрати державою як мінімум 380 млн грн.

До участі в цій злочинній схемі було залучено народних депутатів і чиновників, які забезпечували Павелку цілковитий контроль за реалізацією Бюджетної програми по областях. Крім того, вони створили цілу "мережу кураторів" на місцях із числа службових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, щоб контролювати замовників і виконавців робіт.

Переліки об’єктів, які фінансуватимуться за рахунок Бюджетної програми, фактично складалися працівниками комерційних структур УАФ і потім вже пересилалися службовим особам Мінрегіону. Тобто керівництво УАФ формувало ці переліки на свій розсуд, спрямовуючи фінансування на ті об’єкти, за якими замовники дали згоду на участь у злочинній схемі.

Задля остаточного усунення конкуренції службові особи підконтрольних керівництву УАФ підприємств заздалегідь спланували заходи ручного управління державними закупівлями за Бюджетною програмою, у тому числі шляхом фальсифікації тендерної документації.

На початку 2018 року, одразу після спрямування коштів виконавцям, коли ще не було збудовано жодного майданчика, підлеглі вже надсилали керівництву УАФ таблицю з розрахунком заробітку від завищення вартості штучного покриття. Нарахували майже 80 млн грн! І це лише на штучному покритті, яке складає третину загальної вартості майданчика! І тільки за перший рік існування Бюджетної програми!

Це кричущі факти цинічної корупції, які не можуть залишитися безкарними.

– Тобто, вже є певне коло осіб, які імовірно організували злочинну схему з футбольними майданчиками?

– Є злочинці, зокрема серед керівників УАФ, частина з яких вже відома, а частина ще має бути встановлена, а їхні дії мають отримати належну кримінально-правову кваліфікацію.

Те саме стосується і посадових осіб Кабміну, Мінфіну, Мінрегіону, які своїми діями та рішеннями допустили впровадження Бюджетної програми без економічних обґрунтувань та безпідставне надання замовникам дозволу на 100-відсоткову передоплату робіт із будівництва футбольних полів зі штучним покриттям.

Схема прийняття рішення про надання замовникам дозволу на 100% передоплату робіт з будівництва футбольних полів зі штучним покриттям. Інфографіка: Пресслужба Григорія Мамки

Необхідно також розібратися з питанням перебування Павелка в умовах реального конфлікту інтересів при виділенні коштів на фінансування Бюджетної програми. НАЗК за цими фактами було складено і направлено до суду 12 адмінпротоколів, але Павелко, зловживаючи депутатською недоторканністю, просто не з’являвся на засідання. Суди постійно відкладалися і справи було закрито за закінченням строків притягнення до відповідальності. Однак Інститутом законодавства ВРУ та Верховним судом у відповідь на запити ТСК надано роз’яснення, з якого слідує, що сплив строків не є реабілітуючою обставиною.

Конфлікт інтересів Андрія Павелка. Інфографіка: Пресслужба Григорія Мамки

Взагалі незрозумілою є поведінка органів місцевого самоврядування і прокуратури щодо підрядників по всій території України, які після отримання передоплати за кошти Бюджетної програми досі не здали майданчики, порушивши всі можливі строки, або взагалі зникли, навіть не розпочинаючи будівництво.

Так, з 32 майданчиків, які було доручено побудувати такому собі ТОВ "Смарагд пол сервіс" за рахунок коштів Бюджетної програми, виділених у 2018 році, станом на кінець травня цього року третина взагалі не збудовані, а третина – ще не введені в експлуатацію. Хоча роботи по цих об’єктах мали бути закінчені до 31 серпня 2019 року.

І якщо така ситуація склалася тут, в Києві, буквально перед носом у керівництва правоохоронних органів, то що тоді діється в інших регіонах, взагалі складно уявити.

– Наскільки відомо, розслідування ТСК не обмежилося лише бюджетною програмою. Звучали навіть звинувачення у перевищенні членами ТСК своїх повноважень через дослідження фактів, які прямо не стосуються бюджетних коштів. Чи є тут зв'язок?

– Правоохоронними органами розслідуються численні факти розкрадання коштів самої УАФ, які мали бути спрямовані на розвиток українського футболу, а не злочинне збагачення купки футбольних клептократів.

Так у рамках кримінальних проваджень за фактами розкрадання коштів бюджетної програми також досліджуються обставини створення УАФ сумнозвісного власного виробництва штучного покриття. Керівництво УАФ мало можливість укладати прямі контракти з постачальниками обладнання для заводу, однак організувало його закупівлю через спеціально створену офшорну компанію з Об’єднаних Арабських Еміратів за завищеними цінами. Загальний обсяг завищення – понад $1 млн.

Схема виведення коштів УАФ на офшорну компанію S.D.T FZE. Інфографіка: Пресслужба Григорія Мамки

В іншому кримінальному провадженні, яке розслідує Нацполіція, установлено, що за письмовими розпорядженнями керівництва УАФ €11,5 млн від УЄФА були спрямовані компанією-агентом УАФ на рахунки фіктивних офшорних компаній у якості оплати за товари й послуги, які взагалі ніяк не могли бути використані у статутній діяльності УАФ. Вдумайтеся тільки, національна футбольна федерація оплатила мільйони євро за понад 30 тонн елітного чаю, понад 10 тонн кави, понад 2 тонни морепродуктів, кілька тисяч електричних ламп, транспортні послуги на території іноземних держав без жодної деталізації за відстанню, маршрутом, транспортними засобами та типами перевезень. Державна митна служба України на запит ТСК повідомила, що згадані товари, оплачені за розпорядженнями керівництва УАФ, на територію України не поставлялися.

Операції УАФ з фіктивними офшорними компаніями. Інфографіка: Пресслужба Григорія Мамки

Більшість інвойсів від цих офшорних компаній підписані від імені громадян України. Правоохоронцями були встановлені деякі з вказаних в інвойсах осіб, але вони навіть не чули про ті компанії. Це ще раз підтверджує, що ці компанії насправді нічого не продавали й не могли продавати УАФ, а були просто фіктивними фірмами-прокладками і управлялися з території України.

Слідче управління фінансових розслідувань ДФС веде слідство за фактом виведення понад 80 млн грн з УАФ на рахунки фізичних осіб-підприємців за фіктивними угодами або в якості оплати за товари за завищеними цінами.

Виведення коштів УАФ через операції з фізичними особами-підприємцями. Інфографіка: Пресслужба Григорія Мамки

На ці кошти УАФ могла б без залучення жодної бюджетної гривні побудувати понад 400 мініфутбольних майданчиків із найкращим штучним покриттям провідних світових виробників. Але замість того, щоб виконувати статутні завдання національної футбольної асоціації, керівництво УАФ набиває власні кишені.

Належне цільове використання УАФ надходжень від УЄФА та з інших джерел дозволяло будувати футбольні поля без залучення жодної бюджетної копійки. Ми з’ясували, що до обрання Павелка президентом УАФ саме за рахунок цих джерел було побудовано чимало футбольних майданчиків в Україні. Тож фактично, збиток, завданий державі Павелком зі спільниками, дорівнює загальному обсягу фінансування Бюджетної програми – 1,25 млрд грн.

За фактами корупційних злочинів Павелка відкрито сім кримінальних проваджень в Україні. Є провадження в Німеччині, Швейцарії та на Кіпрі.

Про корупцію в УАФ писали всесвітньо відомі видання L’illustre, Francefootball, Washington Times, Daily Mail. Останні статті Washington Post та Associated Press протягом доби після їх виходу були поширені понад 80 виданнями по всьому світу. Завдяки Павелку мою країну стали асоціювати з корупцією у Європі, США, Японії, навіть в Африці та на Тайвані.

Сьогодні справа Павелка стала особистою для кожного небайдужого українця. Я сам чимало років віддав службі у правоохоронних органах України. Запевняю вас як народний депутат України і заступник голови комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, незалежно від того, чи буде продовжено повноваження комісії, я докладу всіх зусиль, щоб довести цю справу до кінця і не дати злочинцям з УАФ жодного шансу уникнути заслуженого покарання!