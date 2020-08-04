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Журналист назвал зарплаты в Украинской ассоциации футбола. Больше всех – у Мирона Маркевича

Глава комитета национальных сборных команд Мирон Маркевич зарабатывает более 707 тыс. грн в месяц. На втором месте – глава комитета по этике и честной игре Франческо Баранка с месячным доходом 513 тыс. грн.

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Маркевич зарабатывает более 707 тыс. грн в месяц
Маркевич зарабатывает более 707 тыс. грн в месяц
Фото: depositphotos.com

Спортивный журналист Константин Андриюк 4 августа опубликовал в Facebook списoк зарплат должностных лиц Украинской ассоциации футбола (УАФ). Больше всех в месяц зарабатывают глава комитета национальных сборных команд Мирон Маркевич, глава комитета по этике и честной игре Франческо Баранка и первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

В списке указано, что Маркевич зарабатывает более 707 тыс. грн в месяц. Баранка получает 513 тыс. грн, а Костюченко – 432 тыс. грн. Зарплата главы комитета арбитров Лучано Лучи составила 411 тыс. грн в месяц. 

https://www.facebook.com/Andriyak/posts/4983333378359608

"В который раз радуюсь за Мирона Маркевича! Более 707К [тысяч] гривен в месяц – так держать, Мирон Богданович! Не сбрасывайте обороты! Немного расстроен за Вадима Костюченко! У человека дом под Киевом, дом охраны, Lexus 570! И какие-то несчастные 432К [тысяч] грн. Кто это все содержать будет?" – прокомментировал Андриюк.

Среди известных футбольных деятелей в списке есть Олег Блохин, сопредседатель Совета стратегического развития профессионального футбола. Его месячная зарплата в ассоциации – 115 тыс. грн. 

В списке отсутствует президент ассоциации Андрей Павелко.

Конгресс Украинской ассоциации футбола во Львове в июне назначил трех новых вице-президентов УАФ

У президента УАФ Андрея Павелко 14 заместителей. Среди них – глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, нардеп из депутатской группы "За майбутнє", совладелец "Эпицентра" Александр Герега, бывший замглавы Администрации Президента Константин Елисеев (занимал эту должность при пятом президенте Петре Порошенко).

Теги: футбол, зарплата, Мирон Маркевич, Олег Блохин, Андрей Павелко, Вадим Костюченко, УАФ, Константин Андриюк
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