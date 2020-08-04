Журналист назвал зарплаты в Украинской ассоциации футбола. Больше всех – у Мирона Маркевича

Глава комитета национальных сборных команд Мирон Маркевич зарабатывает более 707 тыс. грн в месяц. На втором месте – глава комитета по этике и честной игре Франческо Баранка с месячным доходом 513 тыс. грн.

Спортивный журналист Константин Андриюк 4 августа опубликовал в Facebook списoк зарплат должностных лиц Украинской ассоциации футбола (УАФ). Больше всех в месяц зарабатывают глава комитета национальных сборных команд Мирон Маркевич, глава комитета по этике и честной игре Франческо Баранка и первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

В списке указано, что Маркевич зарабатывает более 707 тыс. грн в месяц. Баранка получает 513 тыс. грн, а Костюченко – 432 тыс. грн. Зарплата главы комитета арбитров Лучано Лучи составила 411 тыс. грн в месяц.

"В который раз радуюсь за Мирона Маркевича! Более 707К [тысяч] гривен в месяц – так держать, Мирон Богданович! Не сбрасывайте обороты! Немного расстроен за Вадима Костюченко! У человека дом под Киевом, дом охраны, Lexus 570! И какие-то несчастные 432К [тысяч] грн. Кто это все содержать будет?" – прокомментировал Андриюк.

Среди известных футбольных деятелей в списке есть Олег Блохин, сопредседатель Совета стратегического развития профессионального футбола. Его месячная зарплата в ассоциации – 115 тыс. грн.

В списке отсутствует президент ассоциации Андрей Павелко.

Конгресс Украинской ассоциации футбола во Львове в июне назначил трех новых вице-президентов УАФ.

У президента УАФ Андрея Павелко 14 заместителей. Среди них – глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, нардеп из депутатской группы "За майбутнє", совладелец "Эпицентра" Александр Герега, бывший замглавы Администрации Президента Константин Елисеев (занимал эту должность при пятом президенте Петре Порошенко).