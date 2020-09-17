Прокурора Тернопольской области уволили через три дня после назначения

Нового руководителя Тернопольской областной прокуратуры Николая Петришина представили сотрудникам 14 сентября, сразу после назначения разгорелся скандал. По информации адвоката Романа Маселко, Петришин устроил попойку в кабинете по случаю своего назначения, где оскорблял подчиненных.

Петришин написал заявление об увольнении по собственному желанию Фото: Николай Петришин / Facebook

Нового прокурора Тернопольской Николая Петришина 17 сентября уволили с должности. Об этом в комментарии "Укринформу" сообщила пресс-секретар областной прокуратуры Леся Долишная.

"Могу официально подтвердить, что Николай Петришин освобожден от должности руководителя Тернопольской областной прокуратуры по собственному желанию", – отметила Долишная.

На дожности прокурора Тернопольской области 30-летний Петришин продержался три дня. Его представили коллективу 14 сентября, до этого Петришин работал в военной прокуратуре.

Адвокат Роман Маселко сообщил, что прокурор в первый же день устроил попойку в своем кабинете по случаю назначения, где оскорблял подчиненных.

На пресс-конференции 15 сентября Петришин отрицал факт пьянки. По его словам, Генинспекция установила, что никаких празднований в кабинете прокурора не было, а пройти тестирование на драгере ему не предлагали, пишет сайт Terminovo.

Издание "Тернополяни" утверждает, что 16 сентября Офис генпрокурора попросил Петришина покинуть должность. Официальная причина увольнения, по данным сайта, – недоразумения, возникшие в отношениях с коллегами, а неформальная – пьянка на рабочем месте и неподобающее должности прокурора области поведение.