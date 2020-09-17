Прокурора Тернопольской области могут уволить сразу после назначения из-за пьянки на рабочем месте – СМИ

14 сентября коллективу Тернопольской областной прокуратуры представили нового руководителя – Николая Петришина. В соцсетях пишут, что он устроил в своем кабинете пьянку в честь назначения, на которой требовал, чтобы подчиненные клялись ему в верности. По информации сайта "Тернополяни", Офис генпрокурора принял решение уволить Петришина. Тот эту информацию отрицает.

В Тернополе разгорелся скандал вокруг нового главы областной прокуратуры Николая Петришина. Как написал в Facebook адвокат Роман Маселко, он в первый же день устроил попойку в своем кабинете по случаю своего назначения, где оскорблял подчиненных.

"Из моих источников известно, что, изрядно выпив, он потребовал от подчиненных клясться ему в верности и готовности выполнять любые приказы. А если они не будут подчиняться, то пообещал их "е...ать, как тупых свиней", – сообщил Маселко.

По его словам, зампрокурора Александр Божко заявил Петришину, что такое поведение недопустимо, и пожаловался на начальника в Офис генпрокурора. Генеральная инспекция якобы хотела проверить главу прокуратуры на алкоголь, но тот отказался, утверждает адвокат.

На пресс-конференции 15 сентября Петришин отрицал факт пьянки. По его словам, генинспекция установила, что никаких празднований в кабинете прокурора не было, а пройти тестирование на драгере ему не предлагали, пишет сайт Terminovo.

Издание "Тернополяни" утверждает, что 16 сентября Офис генпрокурора попросил Петришина покинуть должность. Официальная причина увольнения, по данным сайта, – недоразумения, возникшие в отношениях с коллегами, а неформальная – пьянка на рабочем месте и неподобающее должности прокурора области поведение.

30-летнего Петришина представили коллективу прокуратуры Тернопольской области 14 сентября. До этого он работал в военной прокуратуре.