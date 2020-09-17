Прокурора Тернопольской области могут уволить сразу после назначения из-за пьянки на рабочем месте – СМИ

В Тернополе разгорелся скандал вокруг нового главы областной прокуратуры Николая Петришина. Как написал в Facebook адвокат Роман Маселко, он в первый же день устроил попойку в своем кабинете по случаю своего назначения, где оскорблял подчиненных.
"Из моих источников известно, что, изрядно выпив, он потребовал от подчиненных клясться ему в верности и готовности выполнять любые приказы. А если они не будут подчиняться, то пообещал их "е...ать, как тупых свиней", – сообщил Маселко.
По его словам, зампрокурора Александр Божко заявил Петришину, что такое поведение недопустимо, и пожаловался на начальника в Офис генпрокурора. Генеральная инспекция якобы хотела проверить главу прокуратуры на алкоголь, но тот отказался, утверждает адвокат.
На пресс-конференции 15 сентября Петришин отрицал факт пьянки. По его словам, генинспекция установила, что никаких празднований в кабинете прокурора не было, а пройти тестирование на драгере ему не предлагали, пишет сайт Terminovo.
Издание "Тернополяни" утверждает, что 16 сентября Офис генпрокурора попросил Петришина покинуть должность. Официальная причина увольнения, по данным сайта, – недоразумения, возникшие в отношениях с коллегами, а неформальная – пьянка на рабочем месте и неподобающее должности прокурора области поведение.
30-летнего Петришина представили коллективу прокуратуры Тернопольской области 14 сентября. До этого он работал в военной прокуратуре.