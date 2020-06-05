Офис генпрокурора Украины хочет закрыть 100 вакансий. Ищут людей не из системы

В Украине стартует новый набор прокуроров. Процедура набора будет аналогична той, которую провели в январе 2020 года: нужны люди не из системы органов прокуратуры.

9 июня начнется прием документов от кандидатов на 100 вакантных должностей прокуроров в Офисе генерального прокурора, об этом в пресс-службе офиса сообщили 5 мая.

Процедура проведения отбора будет аналогичной той, которую проходили участники первого отбора кандидатов из системы прокуратуры.

В отборе смогут принять участие лица, которые:

не занимали должность прокурора до дня вступления в силу закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры" (до 25 сентября 2019-го);

являются гражданами Украины;

имеют высшее юридическое образование и стаж работы в области права не менее пяти лет;

владеют государственным языком.

Первая волна набора людей не из системы в Офис генпрокурора прошла в январе 2020 года, тогда были объявлены 200 вакансий.

Офис генерального прокурора Украины начал работать 2 января 2020 года.

26 декабря 2019 года генпрокурор Руслан Рябошапка анонсировал ликвидацию со 2 января 2020 года ГПУ и открытие Офиса генпрокурора. Он напомнил, что из 1339 прокуроров после прохождения всех процедур переаттестации – теста на законодательство, оценки способностей, проверки на добропорядочность – в ГПУ осталось 610 прокуроров, им предложили перейти работать в новосозданное ведомство. В целом, по его словам, из 2,5 тыс. работников ГПУ в новом офисе будут работать 1,5 тыс.

Верховная Рада 19 сентября приняла во втором чтении и в целом законопроект №1032 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". 24 сентября закон №113-IX был опубликован в газете "Голос України", а 25-го вступил в силу, кроме отдельных положений, которые начинают действовать, в частности, после создания Офиса генпрокурора.

Новую систему прокуратуры составят Офис генпрокурора, областные и окружные прокуратуры (ныне – региональные и местные), а также Специализированная антикоррупционная прокуратура. В областных и окружных прокуратурах могут создаваться специализированные прокуратуры. Предусмотрено, что прокуроры, которые в день вступления в силу закона будут занимать должности в ГПУ, региональных, местных и военных прокуратурах, могут быть переведены на должность прокурора в Офисе генпрокурора, областных и окружных прокуратурах только в случае успешного прохождения аттестации.